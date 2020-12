La emotiva y elegante respuesta de Messi a Pelé

Lionel Messi ha enviado un elegante mensaje de agradecimiento a Pelé después de que la leyenda brasileña felicitara al capitán del Barcelona por igualar su récord goleador.

El jugador de 33 años anotó su gol 643 con el Barcelona en el empate 2-2 ante el Valencia por La Liga de España el sábado, alcanzando la misma cantidad de goles que Pelé logró con el Santos.

Pelé felicitó a Messi por su logro y su “hermosa carrera con el FC Barcelona” después del partido, y el internacional argentino ahora ha respondido de la misma manera.

Messi escribió en Instagram: Muchas gracias por tu mensaje tan cariñoso, @pele. La verdad que fue lindo verlo por lo que significan esas palabras viniendo de alguien tan grande como fuiste vos. Te mando un gran abrazo!!

El capitán del FC Barcelona superará el récord de Pelé con su próximo gol con su club y estará solo cuando se trata de goles para un solo club. Los gigantes catalanes vuelven a la acción el martes en el Real Valladolid.

Ha sido una semana muy ocupada para Messi, quien también ganó el premio al “Campeón de la Paz del Año” por su compromiso con las causas sociales y el juego limpio en el campo. El premio se otorga a un atleta “que ha liderado una iniciativa deportiva significativa y sostenible hacia la paz, la justicia y la inclusión social”.

LIONEL MESSI IS OUR CHAMPION FOR PEACE OF THE YEAR! 🌟

It is a great honor to welcome such an incredible athlete and person in our #ChampionsforPeace Club, recognized not only for his fairplay, but also for his social commitment. ☮@TeamMessi @fundacionmessi #PSAWARDS2020 pic.twitter.com/kNFsxrXGGV

— Peace and Sport (@peaceandsport) December 18, 2020