El mensaje de receptor estelar de los Cowboys previo a debut: ¿Qué dijo?

La estrella de los Dallas Cowboys, Amari Cooper, quiere que las defensivas contrarias sepan que él cree que es el mejor receptor de la NFL. El receptor de los Cowboys también advirtió que lo que ha mostrado en el campo de juego no se condice del todo con su pensamiento.

“Creo que soy el mejor receptor de la liga, pero hay una diferencia entre creer que eres el mejor y entrar al campo de juego y demostrarlo”, Cooper le dijo a reporteros previo al comienzo de la temporada. “¿Creo ser el mejor? Sí. ¿Lo he demostrado? Diría que todavía no. Hay otros jugadores que han generado muy buenas estadísticas. Han aprovechado las oportunidades que han tenido y esas cosas.”

“Todavía estoy tratando de aprovechar mis oportunidades y también estoy tratando de generar el tipo de estadísticas que me permitan liderar la liga en yardas, anotaciones y todo eso. Y eso cuando pueda hacer eso podré decir que soy el mejor y habré demostrado que soy el mejor. Aunque no creo haberlo hecho todavía. ¿Pero creo ser el mejor? Sí.”

Cooper superó 1,000 Yardas por tres temporadas seguidas con los Cowboys

Cooper está apuntando a tener su cuarta temporada seguida con más de mil yardas por aire con los Cowboys. Dada la cantidad de receptores en el equipo, no será tan fácil atrapar tantos balones como cuando lo hizo a su llegada a Dallas en 2018 mediante un traspaso. El receptor atrapó 92 pases por 1114 yardas y cinco anotaciones la temporada pasada. Pro Football Focus le dio una puntuación de 75.9 la temporada pasada, bien por debajo de los 84.2 puntos que recibió en 2019.

Cooper estuvo entre los líderes de la liga en intentos de recepción con 128 (11vo), 92 recepciones (9no) y 1114 yardas (12vo) la temporada pasada. CeeDee Lamb está compitiendo con Cooper por ser el receptor principal del equipo. Lamb atrapó 74 pases por 935 yardas y cinco anotaciones durante su temporada de novato.

Es posible que los Cowboys opten por quedarse con Cooper o Gallup

Es posible que los Cowboys tengan que optar entre Cooper y Michael Gallup próximamente. Gallup será agente libre al final de la temporada, mientras que Cooper tiene contrato hasta el 2024 como parte del acuerdo por cinco años por cien millones de dólares. Dallas podría anular ese contrato durante la offseason, pero al hacerlo estarían seis millones de dólares por encima del tope salarial, según Spotrac. Jeremy Fowler, de ESPN, reportó que los Cowboys están preocupados por la posibilidad de tener que elegir a uno de los dos.

“La situación económica entre Cooper y Gallup es real, y un cálculo que Dallas seguirá considerando de manera interna”, detalló Fowler el 13 de Agosto. “Gallup será agente libre en 2022. A Cooper le pagarán 20 millones y ocupará 22 millones del presupuesto y hará que el equipo este seis millones por encima del tope salarial. Les gustaría quedarse con ambos, pero puede que no sea posible.

Los Cowboys optaron por no extenderle el contrato a Gallup en la offseason, pero tendrán oportunidad de traerlo de regreso como agente libre. Gallup dijo que quiere concentrarse en tener éxito en el campo de juego, pero admitió que es imposible no pensar en su futuro.

“No van a ofrecerme un contrato si no hago mi trabajo en el campo de juego”, Gallup explicó en junio, a través del USA Today. “Creo que si hay algo que no debemos hacer es pensar en el futuro. Hay que hacer lo que corresponde en el presente. En mi caso, eso significa ayudar a mi equipo a ganar y divertirme en el intento. Me encantaría quedarme. Me encanta Dallas, su comunidad, la ciudad, me encanta la afición. No hay nada definido, pero quiero quedarme aquí. Veremos qué pasa”.

