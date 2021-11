¿Efecto Xavi? Memphis marca un gran gol con el Barça [VIDEO]

El Barcelona ha tenido problemas para impresionar en lo que va de temporada, pero Depay marcó un gol brillante contra el Celta de Vigo el sábado en el Camp Nou, pocas horas después de que Xavi fuera anunciado como nuevo entrenador del equipo.

Los visitantes ya estaban 2-0 arriba, gracias a los goles de Ansu Fati y Sergio Busquets, cuando Memphis Depay cabeceó después de una jugada fluida que involucró al lateral izquierdo Jordi Alba y al mediocampista adolescente Nico González, como lo muestra ESPN.

Beautiful team goal by Barca finished off by Memphis Depay 😍 pic.twitter.com/jqQ8fY4BZF — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

El gol y la actuación clínica del equipo en la primera parte hicieron que los aficionados se preguntaran si Xavi ya estaba influyendo en el equipo antes incluso de comenzar su nuevo trabajo en el Camp Nou.

since when is Barça that clinical in front of goal? I don't recognize this team. Is this the Xavi effect already? — Alex Truica (@AlexTruica) November 6, 2021

Is this the Xavi effect, before Xavi even started? — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) November 6, 2021

El técnico interino Sergi Barjuan se hizo cargo del Barcelona por última vez ante el Celta de Vigo y mantuvo la fe en el mismo once inicial que venció el martes al Dynamo de Kiev en la Champions League.

Ansu Fati y Busquets también fueron importantes

Fati tardó solo cinco minutos en abrir el marcador con un brillante esfuerzo desde la izquierda para anotar su cuarto gol de la temporada, como lo muestra ESPN.

Ansu Fati, what a goal! 🔥 pic.twitter.com/td7HO0ofoT — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

El gol del delantero fue el tercero de solo 11 tiros a puerta en la máxima categoría de España esta temporada, como destacó Opta.

El segundo gol del Barcelona vino de una fuente mucho más improbable. El capitán Sergio Busquets duplicó la ventaja visitante con un rarísimo disparo en el minuto 34.

Preocupación en el Barcelona por Ansu Fati

Sin embargo, no todo fue una buena noticia para el Barcelona, ​​ya que Fati se vio obligado a retirarse por una lesión en el tendón de la corva antes del descanso. El delantero ha regresado de estar 10 meses fuera con una grave lesión en la rodilla esta temporada, pero parecía sufrir un problema muscular mientras corría tras el balón, como lo demostró ESPN.

Ansu Fati was subbed off after suffering an apparent leg injury. pic.twitter.com/YuCLJbLtMQ — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

Barjuan trajo a Alejandro Balde para reemplazar a Fati y también se vio obligado a reemplazar a Eric García por Ronald Araujo en el descanso. El central también había recibido un golpe, según informó Samuel Marsden de ESPN.

El centrocampista adolescente Nico González se convirtió en el tercer jugador azulgrana en salir en la segunda parte. El joven de 19 años pidió ser sustituido y fue sustituido por Riqui Puig a la hora.

Los tres jugadores se suman a los continuos problemas de lesiones del Barcelona. Los catalanes ya se quedaron sin Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Pedri, Sergi Roberto y Martin Braithwaite para el encuentro del sábado.

También es probable que García y Fati tengan que abandonar la selección española tras ser convocados por el técnico Luis Enrique para las eliminatorias mundialistas de noviembre ante Grecia y Suecia.

El Barcelona dejó ir los tres puntos

Las lesiones también tuvieron un gran impacto en el juego, ya que el Barcelona desperdició su ventaja de 3-0 para empatar 3-3 en un encuentro lleno de acción en Balaīdos. Iago Aspas ofreció a los anfitriones la esperanza de una remontada cuando retiró uno seis minutos después del descanso.

Nolito hizo el 3-2 en el minuto 72 para establecer un final nervioso. Frenkie de Jong del Barça estuvo a punto de poner el partido fuera de su alcance con una carrera y un disparo fuertes, pero vio que su esfuerzo golpeaba el travesaño y volaba hacia la seguridad.

Aspas luego rompió los corazones del Barça al anotar un empate en el tiempo de descuento. El gol del delantero hace que los azulgranas vuelvan a perder puntos y se dirijan al parón internacional con una racha de cuatro partidos sin ganar en Liga.

