Xavi quiere que el Barça apriete por Martin Zubimendi

El FC Barcelona gastó mucho en la ventana de transferencia de verano y puede volver a hacerlo, con un reemplazo del capitán Sergio Busquets, de 34 años, en la parte superior de la lista de tareas pendientes del club para la próxima temporada.

El centrocampista de la Real Sociedad, Martín Zubimendi, ha sido señalado para suceder al Barcelona en el Camp Nou, pero un posible obstáculo para cualquier posible acuerdo puede estar a punto de surgir.

¡FUTURO FC BARCELONA! Xavi 🧠 dio la orden de que FC Barcelona contrate a Martín Zubimendi 🔥 en reemplazo de Sergio Busquets ⚽, reveló Esport3 🎙. Con una cláusula de salida de 60 millones de euros 💶, el volante de 23 años tiene contrato hasta junio del 2025 👀. pic.twitter.com/cTYyptRvHY — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 29, 2022

Zubimendi extenderá su contrato con la Real Sociedad hasta 2027 y firmará un nuevo acuerdo en el que también su cláusula de rescisión aumentará de 60 a 90 millones de euros, según informa Mundo Deportivo.

La Real Sociedad quiere otorgarle a Zubimendi un aumento de salario que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del club y cree que su cláusula de rescisión debe reflejar su importancia para el club. Sin embargo, también podría alejar a potenciales admiradores como el Barcelona.

Sin embargo, los gigantes catalanes esperan poder negociar un precio más bajo y pueden animarse con el reciente negocio de transferencias de La Real. El equipo vasco vendió al delantero Alexander Isak al Newcastle United en el verano por una tarifa informada de 68 millones de euros, que era inferior a su cláusula de rescisión de 90 millones de euros.

El defensa del Barcelona habla de los rumores de Zubimendi

#SEFutbol🇪🇸 🗣️ Eric Garcia, sin embargo, aseguró que "hay que ir con cuidado con las comparaciones" con Sergio Busquetshttps://t.co/Bf8Jvw7dLx — Diario SPORT (@sport) September 21, 2022

Se le preguntó al central del Barcelona, Eric García, sobre las especulaciones que vinculan a Zubimendi con un movimiento del Camp Nou mientras estaba de servicio en España durante la reciente pausa internacional.

García conoce bien a Zubimendi, pero no sabe si espera que el jugador de 23 años se una a él en Barcelona la próxima temporada, según informa Football Espana.

“Hay que proceder con cautela con las comparaciones. Busquets es el mejor centrocampista que he visto y Martín, aunque está a un nivel muy alto, acaba de empezar su carrera”, dijo. “Compartí los Juegos Olímpicos con él y me sorprendió, pero repito lo que dije antes. Es jugador de la Real y tiene contrato. Así que no sé qué pasará”.

Barcelona y Xavi ven a Zubimendi como el “candidato ideal” para reemplazar a Busquets cuando finalmente termine su increíble carrera en el Camp Nou. El capitán no tiene contrato al final de la temporada, pero ha minimizado los rumores de que definitivamente se va.

Zubimendi elogia a Busquets

Parece que Xavi se ha encaprichado de Martín Zubimendi y lo quiere como relevo de Sergio Busquets. Su cláusula es de 60 millones y la Real está en negociaciones con él para mejorar su contrato. Vía Onze, el programa de Esport3 pic.twitter.com/26XQimVVuX — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 29, 2022

Por su parte, Zubimendi ha sido preguntado por el Barcelona y Busquets y ha dejado claro en una entrevista con The Guardian cuánto admira al capitán del conjunto catalán.

“Busquets es único, tan bueno en las fintas, cortando hacia atrás, muy fuerte, muy inteligente presionando el pie delantero, aunque es más difícil cuando se ve obligado a retroceder”, explicó. “Los pívots tenemos la mala suerte de que a lo mejor no nos reconocen pero si entiendes de fútbol sabes el valor de Busquets. Lo hemos normalizado jugando bien tanto que no siempre lo apreciamos. Ha puesto el listón tan alto que se pide a los pívots que hagan cosas que antes no hacíamos. Pero eso es bueno: tienes que aspirar a eso”.

Sin embargo, si Zubimendi renueva su contrato con la Real Sociedad, su cláusula de rescisión aumentada podría terminar descontando su fichaje por el Barça. Xavi tiene otras opciones y el ex entrenador del Barcelona B, García Pimienta, le dijo que el joven centrocampista Nico González sería el sucesor “perfecto” de Busquets.

