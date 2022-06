Mark Davis en el ojo de la tormenta después de que surgieran nuevas acusaciones: ¿Qué le pasa al propietario de los Raiders?

Desde que Mark Davis se convirtió en el dueño de los Las Vegas Raiders en 2011, ha sido un camino difícil. Fuera del campo, una serie de problemas han afectado al equipo.

El último involucra un informe del 25 de junio de Briana Erickson y Mick Akers, del Las Vegas Review-Journal, que arrojó luz sobre cómo la “histórica franquicia permitió una cultura en Oakland y Las Vegas que dejó [a algunas empleadas] sintiéndose sin apoyo, mal pagadas y en riesgo de represalias si expresaran sus preocupaciones”.

Muchas de las denuncias reportadas por el Review-Journal se centran en cómo los Raiders han creado un “club de chicos y la mafia unidos en uno”, según una mujer que solía trabajar para el equipo.

Otra mujer, Nicolle Reeder, presentó una demanda colectiva contra el equipo en 2020 por violar la ley laboral de California. “Cuando estás en ese entorno, es como la supervivencia del más apto”, dijo Reeder a Erickson y Akers.

En mayo, después de que Davis despidiera al presidente del equipo, Dan Ventrelle, después de 18 años con la franquicia, Ventrelle dijo que fue despedido como represalia por plantearle acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo a Davis. Pero Ventrelle “también estuvo involucrado”, según Nicole Adams, ex empleada de recursos humanos de los Raiders.

“Dan estuvo involucrado en cada situación que sucedió, cada situación de acoso, cada situación de condiciones de trabajo hostiles”, dijo al Review-Journal.

Adams, quien fue despedida en noviembre de 2020, también dijo que Ventrelle, mientras trabajaba como consejero general del equipo, dijo que “estaría dispuesto a pagarle a cualquiera que presentara una queja formal contra” un empleado de operaciones del equipo haya besado inapropiadamente a Adams, según la historia.

Ventrelle se negó a comentar sobre la historia, según el Review-Journal.

Davis no está listo para abordar la situación

Ninguna de las acusaciones reportadas por Las Vegas Review-Journal acusa directamente a Davis de mala conducta. Sin embargo, existe la sensación entre los empleados de que no ha brindado el liderazgo necesario.

“Para crédito de Mark, él hace un buen trabajo cuidando a los jugadores y brindándoles recursos”, dijo una fuente anónima al Las Vegas Review-Journal. “Pero parte de eso te hace sentir como si fuera una fachada. Si realmente eres un buen líder y constructor de organizaciones, entonces trata bien a todos. No solo una determinada facción”.

Davis comentó la historia, pero no dio más detalles.

“Eventualmente, tendré algo que decir sobre todo esto, pero no ahora”, dijo Davis al Review-Journal.

Situación para prestarle atención

La NFL no estará muy feliz con el nuevo informe del Las Vegas Review-Journal. Los Raiders son una de las franquicias más importantes de la liga y Las Vegas ha resultado ser un excelente mercado de fútbol.

Pero se sabe que Davis, cuyo patrimonio neto es de aproximadamente $500 millones, es el propietario menos próspero de la NFL y es considerado un extraño entre los propietarios. Así que probablemente no habrá muchos propietarios que salgan en su defensa si se encuentra en problemas. Queda por verse si la NFL iniciará una investigación completa debido a las acusaciones de mala conducta.

Las Vegas había sido elogiado por las transacciones de temporada baja que trajeron a Davante Adams y Chandler Jones al equipo. Por primera vez en mucho tiempo, hay un optimismo genuino con respecto a lo que los Raiders pueden hacer en el campo esta temporada.



