Primer parte médico tras la operación de Maradona: ¿cómo está la salud del astro?

La operación de Diego Armando Maradona fue un éxito, así lo informó el médico de cabecera del astro argentino, Leopoldo Luque. “Se evacuó el hematoma de forma exitosa“, dijo.

Este miércoles, el médico reveló cómo evoluciona el exfutbolista de la Selección Argentina: “Está mejor que ayer, con muchas ganas de irse. Mi idea es que se quede un día más. Está anémico, un poco deshidratado. Hay que corregirle eso”.

#Video ATENCIÓN: el primer parte médico de Leopoldo Luque del día de cómo se encuentra AHORA Diego Maradona, transitando las primeras horas del post-operatorio. ¡Escuchalo! https://t.co/HdtrD3cxnf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2020

“La cirugía la hicimos con un equipo seleccionado, con varios neurocirujanos de renombre. Duró una hora y veinte y Diego toleró muy bien la cirugía. Está despierto y está todo muy bien”, explicó el neurocirujano ante la prensa había dicho sobre el final de este martes.

🗣🎙 #Novaresio910 | Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, contó cómo está Diego tras la intervención por un hematoma subdural, destacó que su evolución es positiva y que lo irán evaluando para determinar los pasos a seguir. https://t.co/YsJ9eDL0dt pic.twitter.com/ZFELRiNOEQ — Radio La Red AM 910 (en 🏡) (@radiolared) November 4, 2020

Maradona fue intervenido en la Clínica Olivos, en la zona norte de Buenos Aires. El lunes había sido internado por un supuesto cuadro de anemia provocado por la depresión. Los estudios determinaron que sufría un hematoma subdural.

EL MÉDICO CONFIRMA QUE DIEGO SALIÓ BIEN DE LA OPERACIÓN

Leopoldo Luque: "Se pudo evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía. Está despierto. Está todo muy bien", afirmó.#FuerzaDiego pic.twitter.com/bYrTI57TuT — TyC Sports (@TyCSports) November 4, 2020

Luque no aportó mayores precisiones acerca del futuro inmediato de Maradona, quien se desempeña como director técnico del club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata. El equipo enfrenta este domingo a Vélez Sarsfield por la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional.

#FuerzaDiego Ovación para Leopoldo Luque, el médico que operó a Maradona. 🔟pic.twitter.com/Mth3fINT9U — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 4, 2020

“Está en observación”, dijo el médico, quien aseguró que el paciente deberá permanecer “al menos uno o dos días más” internado en el centro médico.

El temor del hermano de Maradona

Hugo Maradona, uno de los hermanos de Diego, expresó su temor acerca del estado de salud del astro argentino. Reparó en el “carácter” del DT de Gimnasia como principal obstáculo para su recuperación.

“A Diego hay que cuidarlo. Mi hermano tiene un carácter muy particular, no es fácil cambiarlo. Ahora está en él cuidarse o seguir siendo el rebelde de siempre. Hay que ser crudo para hablar..”, explicó en diálogo con radio Mitre.

#FuerzaDiego 🎙️🔟 Hugo #Maradona, hermano de Diego, se refirió a la salud del Diez y, muy emocionado, expresó que “daría la vida por estar con él”. Maradona fue intervenido con éxito y a partir de ahora deberá afrontar la recuperación. pic.twitter.com/iTtKD3sfgO — TyC Sports (@TyCSports) November 4, 2020

“El entorno lo elige él. Yo no me puedo meter en el entorno de él. Yo le puedo dar consejos, pero después elige él. Con él, el culo en la mano lo vamos a tener siempre. En ésta me cagué de verdad”, agregó.

Hugo, a quien apodan El Turco, contó que el lunes habló por última vez con su hermano, cuando Diego fue operado en un sanatorio de la ciudad bonaerense de La Plata. Al día siguiente, el martes, los médicos decidieron operarlo.

La defensa del abogado de Maradona

Este miércoles, el apoderado y amigo de Diego Armando Maradona, Matías Morla, confirmó que la operación “fue un éxito” y se defendió contras las críticas de quienes lo acusan de ser el responsable por el estado de salud del astro.

#ÚLTIMOMINUTO | Matías Morla, abogado de #Maradona, acudió a la Clínica Olivos, donde permanece internado el exfutbolista, y aseguró que "El último parte médico de hace unos 20 minutos fue excelente. La operación fue un éxito y Diego está bien" 👉 https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/wkOQzbWqiw — teleSUR TV (@teleSURtv) November 4, 2020

“Diego no es un autito que vos podés decirle que vaya para allá o para acá, es Maradona. Él quería ir a la cancha como sea, quería quedarse en el partido y Luque le dijo que no, pero con el fútbol es así; si le decís ahora, se saca la venda de la cabeza y va a la cancha”, explicó en diálogo con la prensa.

Recién me comuniqué con las autoridades de la Clínica Olivos. Diego está bien y sigue su recuperación. Haber detectado a tiempo el hematoma fue clave y se dio por el profesionalismo de todo el equipo médico y los estudios que le hicieron. Gracias doctor Luque por tu trabajo. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 4, 2020

El saludo de Nicolás Maduro

Matías Morla, abogado y amigo de Diego Armando Maradona, agradeció el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien en todo momento se mostró preocupado por la salud del astro argentino, operado con éxito en la noche del martes de un hematoma subdural.

“Gracias a todas las personas que se comunicaron por la salud de Diego, desde el Presidente de la Nación, el presidente Maduro, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y todas las autoridades de la Nación. Así también Evo Morales y todos los mandatarios de Latinoamérica que están preocupados por la salud”, reveló el abogado en una rueda de prensa que llevó a cabo este miércoles en la Clínica Olivos, centro médico donde operaron a Maradona.

Hermano del alma Diego Maradona: toda nuestra solidaridad, esperamos tu pronta recuperación. #FuerzaDiego pic.twitter.com/TP8RD5df7d — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 3, 2020

“Diego Ama a Cuba, ayer hablé con el hijo de Fidel Castro. Tanto Venezuela como Cuba son países amigos para que Diego esté, pero Diego está con la cabeza en Gimnasia. Diego va a seguir siendo técnico de Gimnasia porque la parte cognitiva no se vio nunca afectada”, cerró.

LEER MÁS: El emocionante homenaje de las hijas de Maradona en su cumpleaños 60

Sigue a AhoraMismo en Instagram