Maradona sigue internado en hospital en La Plata ¿cómo evoluciona?

🎙️ Rocío Oliva, ex pareja de Diego, pidió que ayuden a Maradona a superar su adicción al alcohol, el cual considera el problema de fondo en la salud del ex futbolista: "Está deshidratado porque no toma agua, toma mucho alcohol y nada más. También es una depresión y un conjunto de cosas. El alcohol te lleva a estar depresivo" (vía Radio Mitre)