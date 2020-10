Manchester City – Porto: cómo ver el partido gratis en Estados Unidos

El Manchester City afronta otra temporada en la Champions League con la etiqueta de uno de los favoritos, pese a que el año pasado cayeron en cuartos de final ante un sorprendente Olympique de Lyon por 1 gol a 3.

Sobre esta eliminación, el técnico del City, Pep Guardiola, quiso dejar claro que se sentía culpable directo es ese tropiezo, en declaraciones que reporta Diario Sport:

“Fue un momento duro. Me sentí muy responsable de lo que pasó el año pasado. Aún me siento así. Tenemos que aceptar la realidad, no fuimos lo suficientemente buenos. No jugamos mal, pero cometimos errores imperdonables.”

Pep Guardiola: "Me siento responsable por la eliminación en Champions del año pasado". pic.twitter.com/MiJ04VOOpf — Sphera Sports (@SpheraSports) October 21, 2020

Sobre su favoritismo, Guardiola quiso rebajar expectativas y se remitió a las pruebas de las últimas temporadas:

“Cada temporada empieza igual. Ya sabéis la respuesta. Muchos clubes quieren ganar la Champions. Mañana es el primer partido. Primer paso. Por lo que ha pasado en los últimos años, no creo que debamos hablar mucho más allá sobre expectativas”

Para este partido, los citizens tienen cuatro bajas muy importantes, como Laporte, De Bruyne, Gabriel Jesus y Mendy.

Por su parte, el Porto no ha arrancado nada bien la temporada. Pese a ganar la Liga Portuguesa el año pasado, sólo han sumado 7 puntos de 12 en este inicio de competición. A principios de mes, perdieron sorprendentemente ante el Marítimo en casa.

Hay una estadística que habla muy mal del rendimiento del Porto en tierras inglesas a lo largo de su historia. En sus 19 partidos, ha sumado tres empates y 16 derrotas. Números a los que su entrenador, Sergio Conceição no da mucha importancia, en declaraciones que recoge Evening Express:

“Como sabéis, no me gustan los números. No soy un hombre de estadísticas. Cada partido tiene su vida, su historia. No merece la pena pensar en el pasado.

Para poder ver el partido por televisión de manera gratuita, a continuación te mostramos tres modos de poder hacerlo.

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todo el contenido de CBS (tanto su canal CBS local como CBS All-Access) en el canal Prime CBS All-Access. Puede probar Amazon Prime y CBS Channel sin costo con una prueba gratuita aquí mismo:

Una vez que se haya registrado en el canal Prime CBS All-Access, puede ver todos los partidos de la Liga de Campeones en vivo en la aplicación Amazon Video en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Xiaomi , Echo Show o Echo Spot, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede ver los partidos en su ordenador a través del sitio web de Amazon.

En última instancia, esta es la misma que la opción de Amazon Prime anterior, solo que la verá en las plataformas digitales de CBS en lugar de en las de Amazon. También viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en CBS All-Access, puede ver todos los partidos de la Liga de Campeones en vivo en la aplicación CBS en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede ver los partidos en su ordenador a través del sitio web CBS All Access.

Puede ver una transmisión en vivo de TUDN, TUDNxtra, UniMas, Galavision y más de 100 canales de TV en FuboTV. Esos canales están disponibles en el paquete principal o en el paquete Fubo Latino, los cuales vienen con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver todos los partidos de la Liga de Campeones en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV , iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede ver los partidos en su ordenador a través del sitio web de FuboTV.

Si no lo puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los partidos dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si no los grabas.