Luis Suárez: “Algunos no creían que podía llegar a seguir estando en la elite”

La llegada de Luis Suárez al Atlético de Madrid fue uno de los fichajes más controversiales de la pretemporada. Para varios en el Barcelona fue un jugador que se tenía que ir, pero para el Atleti ellos lo ven muy diferente. No hay duda que el uruguayo es uno de los mejores fichajes de la temporada en Europa.

Todo esto después de la manera que se fue del Barcelona y las dudas que dejaba en varios momentos de los últimos dos años de su carrera.

El delantero se adaptó casi de inmediato al elenco colchonero. Tanto que en lo que va de La Liga ya ha marcado 16 goles, que lo tiene luchando al lado de su excompañero Leo Messi por ser el Pichichi de este torneo. Su equipo ha sumado 54 puntos tras 21 jornadas ha sumado y tiene seis de ventaja sobre el Real Madrid y tiene un partido menos jugado.

El exLiverpool no ha dejado dudas de que está cómodo en su nueva casa y habló sobre esto en una entrevista que le otorgó la cadena ESPN. En esa charla, el jugador mencionó que hay una “cláusula secreta” que causó preocupación en la dirigencia del equipo rojiblanco. A la misma vez, el jugador indicó que todo está contento e indica que no usaría esa famosa opción.

Suárez habla de ser cabeza dura y pero eso él no aceptó las críticas y por eso dicta los términos de su carrera. Es parte de poder ser tan productivo en este tramo de su momento futbolístico.

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Sigo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo,” admitió.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Su relación con “El Cholo”

El jugador surgido en Nacional de Montevideo también habló de su relación con Diego Pablo Simeone y una de las razones por su éxito.

Algunos no creían que podía llegar a seguir siendo exitoso. “El Cholo es un entrenador genera mucha confianza al jugador, le genera dar más de lo que puede dar y eso es lo que él te transmite. A la hora de plantear los partidos te corrige muchísimas cosas. A mí, con la edad que tengo, me sigue corrigiendo cosas y las acepto sin ningún problema porque por algo es el entrenador,”mencionó.

Añadió que con un entrenador como el Cholo es vital especialmente como un veterano “ya tiene todo hecho” pero Simeone siempre presenta “tácticos que uno tiene que aprender”.

IMPERDIBLE entrevista con Luis Suárez. Su llegada al Atlético, Simeone, Barcelona y HH. | LaLigaRodrigo Fáez charló en exclusiva con Luis Suárez. El delantero del Atlético de Madrid habló sobre su llegada al club, el estilo del Cholo Simeone, la carrera por el 'Pichichi' en LaLiga, el impacto de Héctor Herrera y su pasta de goleador. ¿Cierra con un pequeño 'dardo' al FC Barcelona? No te pierdas la primera… 2021-02-17T18:00:17Z

El sentimiento fue mutuo por parte del técnico cuando se refirió a su goleador en conferencia de prensa el fin de semana pasado. “Luis, más allá de todo lo que genera con sus goles, es un jugador con mucha inteligencia futbolística y, obviamente, sabe dónde ubicarse, sabe donde estar en el entremedio. Molesta al mediocampista y al defensor rival para que sirva una presión agresiva y termine generando dudas en el rival.”

Pese a que todo parece indicar que esa opción no será ejecutada por el jugador sudamericano, su mera existencia plantea dudas.Esta cláusula abre un panorama hipotético e ilusiona a los aficionados del Barcelona que saben que Josep Maria Bartomeu, quien decidió que Lucho se vaya, ya no es el presidente del club y para mediados de este año habrá una nueva dirigencia que buscará convencer a Messi de que renueve su contrato.

Con la opción de que el ex Liverpool llegue gratis, tal vez La Pulga acepte extender su vínculo con el culé y los aficionados del cuadro catalán podrían volver a ver a la dupla ofensiva que tantas alegría les dio. Aunque esto parece solamente posible en el marco de la ilusión y los sueños.

LEER MÁS: La fuerte discusión entre Piqué y Griezmann en el Camp Nou [VIDEO]