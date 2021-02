La fuerte discusión entre Piqué y Griezmann en el Camp Nou [VIDEO]

Gerard Piqué volvió a jugar con el FC Barcelona el martes 16 de febrero por la Liga de Campeones frente al PSG, luego de recuperarse de una lesión que sufrió en el pasado mes de noviembre. Sin embargo, no ocultó su frustración con sus compañeros durante la derrota por 4-1 ante el Paris Saint-Germain.

El central estaba de vuelta en el equipo tras recuperarse de una lesión en la rodilla y fue captado gritando a su compañero Antoine Griezmann durante la primera parte con el marcador a 1-1 tras una muy buena jugada de Kylian Mbappé.

Piqué: “Just one f***ing long possession, f**k!”

Griezmann: “Calm down, stop yelling…your mother’s c**t.”

Piqué: “No, your mother’s c**t, we are suffering and running like crazy people.”

[@QueThiJugues]

pic.twitter.com/fPZrqJnN4C

— Zach Lowy (@ZachLowy) February 16, 2021