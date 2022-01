Luchador derrotaría a Francis Ngannou y Ciryl Gane en ‘una misma noche’: ¿Quién es?

El rey del peso pesado de la UFC Francis Ngannou y el campeón interino de peso pesado Ciryl Gane perderían contra un luchador en una misma noche, según Tim Kennedy.

Kennedy, quien es un ex peso medio del top 10 de la UFC, entrenó durante años en el Jackson Wink MMA Academy en Albuquerque, Nuevo México, junto con el ex campeón de peso semipesado de la UFC Jon Jones.

Y cuando habló recientemente con The Schmo, Kennedy elogió las habilidades de Jones como artista marcial mixto.





Play



Tim Kennedy: ‘Jon Jones Beats Francis Ngannou & Ciryl Gane Same Night’ The Schmo interviews Tim Kennedy at the SHOT Show in Las Vegas, NV. Topics include: – Career Reflections – AK47 or AR15? – Francis Ngannou vs Ciryl Gane UFC 270 – Training with Jon Jones – GSP or Usman Welterweight GOAT Debate #TimKennedy #JonJones #UFC270 Instagram & Twitter: @theschmo312 Business Inquiries: inquiry@theschmo312.com 2022-01-20T01:34:16Z

“No conozco [a nadie] que vaya a vencer a Jon Jones”, sostuvo Kennedy. “Habiendo entrenado con él y viendo su brillantez en la jaula, en el entrenamiento. Es uno de esos tipos que en el gimnasio, en el entrenamiento, en la jaula, sé que no deberíamos hablar de lo que sucede en el entrenamiento, pero ese tipo mata a todos.”

“Se fijará en lo que alguien hace mejor, como eso es lo tuyo, y luego va y lo hace mejor. Es como, duele. Ya sabes, pienso que soy tan bueno en algo y luego él va y lo hace mejor. Y verlo adaptarse en tiempo real, en las peleas. Y cambiar, y ser lo suficientemente flexible y ser lo suficientemente fluido para tomar el impulso que alguien haya podido tener en el momento y quitárselo.”

“Y que sea un peso pesado es atemorizante.”

Kennedy luego le dijo a The Schmo que “no importa” si Jones pelea contra Ngannou o Gane por el cinturón de peso pesado, “vencerá a ambos en una misma noche”, sostuvo el luchador retirado.

Ngannou y Gane unificarán el título el sábado por la noche en la UFC 270

El sábado por la noche, ambos pesos pesados chocarán en el evento principal de la UFC 270. Se trata de la primera defensa del título para “The Predator” desde que consiguió el cinturón en marzo de 2021, cuando noqueó a Stipe Miocic en la UFC 260. El luchador de 16-3 actualmente se encuentra en una racha ganadora de cinco peleas, con notables victorias sobre los ex campeones de peso pesado de la UFC Cain Velasquez y Junior dos Santos.

En el otro extremo, Gane se convirtió en el campeón interino de peso pesado en agosto de 2021 cuando acabó con Derrick Lewis vía TKO en el tercer round de la UFC 265. Es dueño de un récord de 10-0, y también ha vencido a grandes nombres dentro del Octágono, incluyendo a dos Santos y Alexander Volkov.

Gane fue coronado “Luchador Revelación del Año 2021” por Sherdog.

Ngannou y Gane solían entrenar juntos

The Predator y Gane se conocen, dado que entrenaron juntos hace algunos años. Según Ngannou, ambos practicaron juntos durante un total de tres semanas en enero de 2019.

“Sólo compartimos un par de sesiones a lo largo de tres semanas, lo que deben haber sido seis entrenamientos”, dijo Ngannou vía MMA Fighting. “Sin duda menos de ocho [entrenamientos]. Eso fue allá por enero de 2019. Porque después de haber peleado con Curtis Blaydes en China, volví a Camerún, y en Navidad, tuve la pelea con Cain Velasquez. Así que no pude regresar a Las Vegas a tiempo para montar un campo de entrenamiento, porque la pelea era el 17 de febrero, así que entrené durante un mes en Francia, y en ese momento Ciryl se encontraba allí entrenando para su pelea en TKO, creo.”

“Él se fue antes que yo; creo que fue tres semanas antes de que yo me fuera para ir por esta pelea. Después de eso, creo que para ese entonces era el 3 de febrero, volé a Phoenix. Estuve allí por dos semanas antes de la pelea. Eso es todo. No sé de dónde sacaron todo esto de la amistad [y] compañero de entrenamiento. Más allá de lo que les expliqué, no hay nada más. Creo que si le hacen esas preguntas a él, ratificará esas respuestas. En cualquier caso, es honesto.”

LEER MÁS: [VIDEO] Jimmy Butler fue expulsado por segunda vez en su carrera