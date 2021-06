Los Lakers pueden conseguir a una superestrella en insólito canje: ¿Quién será?

El equipo de Los Angeles Lakers ha tenido un año decepcionante pero un analista le ve gran potencial para el futuro en esta temporada libre. Greg Swartz de Bleacher Report dice que los Lakers tienen al nueve veces All-Star de la NBA Russell Westbrook en su lista de posibles fichajes que podría ayudar a los equipos finalistas que tengan salidas de primera ronda.

La propuesta tiene a los Lakers enviando a Kyle Kuzma a los Wizards, a Kentavious Caldwell-Pope y Montrezl Harrell, la segunda selección del draft 2023 y del 2024. Es difícil pensar que este trato será atractivo para los Wizards a menos que estén intentando quitarse de encima el salario de Westbrook. Debido a sus recientes negociaciones, los Lakers tienen poco capital en tema selecciones que puedan usar como moneda de cambio este verano.

El salario de Westbrook para la próxima temporada será de $44.2 millones, y aún le quedan dos años de su contrato de cinco por $206.79 millones, según Spotrac. Su salario aumentará a $47 millones en la temporada 2022-23 cuando tendrá 33 años de edad. Westbrook promedió 22.2 puntos, 11.7 asistencias y 11.5 rebotes mientras lanzaba 31.5 por ciento de triples en 65 partidos de los Wizards la temporada pasada.

“Si Washington termina cambiando a Bradley Beal antes de que entre a la agencia libre el próximo verano, no hay ninguna razón para mantener a Westbrook,” explicó Swartz. “Dejar su contrato de dos años por 91.2 millones sería un gran alivio, especialmente si se puede cambiar tres contratos más manejables. Kuzma lució mejor en general este año en la temporada regular y Harrell (quien tendría que activar su opción de $9.7 millones) crea una rotación genial en la posición de pívot con Daniel Gafford.”

James Is a Big Fan of Westbrook

Aunque la idea de Swartz es una posibilidad muy remota, esta resolvería un desafío clave que enfrentan los Lakers esta temporada libre. El trato le daría a los Lakers una tercera estrella legítima que podría disminuir un poco la presión puesta sobre LeBron James y Anthony Davis. Para que los Lakers puedan añadir otra estrella esta temporada libre, la opción más probable sería que el equipo cambiase a un jugador que esté bajo un mal contrato similar al de Westbrook. Al no tener ya más espacio en el tope salarial, a los Lakers les va a resultar difícil mejorar mucho su plantel en la agencia libre.

James ha sido un gran aficionado de Westbrook a lo largo de toda su carrera. La estrella de los Lakers recientemente posteó una foto en Instagram de los dos juntos en la cancha y escribió el siguiente mensaje de reconocimiento.

“Sabemos que todos critican y que nadie reconoce, ¡pero nosotros nos reímos de eso!”dijo James en Instagram el 29 de abril. “Pero lo que sí harán es respetarnos” #GoodkidsMadCity #HiHaters👋🏾”

James ha defendido a Westbrook en múltiples ocasiones después de algunos incidentes con aficionados en los partidos. El más reciente fue cuando alguien le tiró palomitas de maíz al All-Star mientras este se retiraba lesionado del partido de playoff entre los Wizards y los Sixers. La estrella de los Lakers se hizo escuchar sobre un incidente con un aficionado durante el partido entre los Jazz y los Thunder en 2019.

“Obviamente, Russ es un tipo muy apasionado, pero Russ está casado y tiene tres niños, dos de ellos son gemelos”, dijo James en ese momento, según USA Today. “Más allá de que te caiga bien, o te encante él o su manera de jugar baloncesto, él es una de las personas más leales que conozco, uno de los tipos más centrados que conozco. Al otro tipo simplemente se le fue la mano”.

Kuzma ser pieza de recambio para los Lakers esta temporada libre

Otra parte de la propuesta que tiene sentido es la de los Lakers lideando con Kuzma, que es una de las pocas opciones de cambio que el equipo tiene para negociar esta temporada libre. Kuzma tiene previsto comenzar una extensión de contrato de 39 millones por tres años la próxima temporada. Sin embargo, es reducida la posibilidad de que el alero sea lo suficientemente atractivo en la liga para ser el protagonista de un acuerdo de gran envergadura. Mark Medina de USA Today espera que Kuzma sea motivo de rumores este verano. .

“No, James y Davis no deberían y no irán a ninguna parte”, señaló Medina. “Pero no puedo ver por qué los Lakers tendrían algún interés en mantener a Dennis Schroder, Andre Drummond y Montrezl Harrell. Los Lakers deberían quedarse con Alex Caruso y Talen Horton-Tucker ya que son en general jugadores de apoyo confiables. Pero esperen que Kyle Kuzma sea motivo de conversación de negociaciones considerando que su extensión contractual benficiaba al equipo y que ha fallado a la hora de demostrar consistencia durante toda la temporada.

