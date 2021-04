Liverpool vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

Liverpool y Real Madrid se enfrentan en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League; en la ida los españoles consiguieron el triunfo por 3-1.

El partido que depositará a uno de los dos equipos en la Semifinal del máximo torneo del Viejo Continente se jugará en el mítico estadio de Anfield de la ciudad de Liverpool.

“Nosotros no vamos a gestionar los esfuerzos. El Madrid siempre intenta ganar el partido. Nosotros estamos acostumbrados a los esfuerzos y nos preparamos para otro partido de máxima exigencia y estamos preparado para ello”, expresó Zidane en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre la preferencia de LaLiga o La Champions dijo: “Nosotros no vamos a elegir y tampoco vamos a pensar en lo que se decía. Esto es el día a día. Sólo pensamos en el partido de mañana, nada más. Intentaremos pasar de ronda”.

⏳✨ The last time we played at Anfield!#UCL pic.twitter.com/UolxQ7VnbZ

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 13, 2021