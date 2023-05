El nuevo equipo de Messi: El anuncio del argentino que espera el mundo del fútbol

La prensa española indicó este lunes que el argentino Lionel Messi está a punto de definir en qué equipo jugará a partir de la próxima temporada.

El sábado, Messi se coronó campeón de la Liga 1 con Paris Saint Germain. Ese habría sido su final con el equipo de la capital parisina. Su contrato finaliza el 30 de junio y ninguna de las dos partes tendría interés en renovar el vínculo.

En España aseguran que la decisión de Lionel Messi sobre su futuro “es inminente” https://t.co/rAYCsRMay7 — infobae (@infobae) May 30, 2023

“Leo Messi tiene previsto tomar su decisión sobre su futuro en las próximas horas”, sostuvo el periodista Albert Masnou, del diario Sport de Bsrcelona.

La llegada de Messi al club catalán se complica. En las últimas horas, desde el entorno del futbolista confirmaron lo que ya había circulado como un rumor en los medios de comunicación: el FC Barcelona de momento no es opción para el delantero porque el club no realizó ninguna oferta.

“A la oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita se sumaron algunas otras opciones en los últimos días que han llamado a la puerta del jugador para hacerse con sus servicios la próxima temporada”, agrega Masnou, uno de los cronistas que mejor información maneja sobre el día a día de Leo Messi.

Xavi le mete presión a Messi

En las últimas horas, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, le pasó la pelota a Leo Messi. Dijo que su regreso al FC Barcelona depende exclusivamente del argentino.

🔵🔴 | #FCB ❓ ¿Cómo encajaría Messi en este nuevo Barça? 👀 Xavi responde 👇 pic.twitter.com/97PhPAoajb — Diario SPORT (@sport) May 29, 2023

“Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente, diferente. Nosotros no tenemos un Barça con un talento al alcance del 2010, por ejemplo”, expresó el DT del equipo Culé.

“Pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda”, agregó Xavi.

El FC Barcelona aún se encuentra preparando un plan de viabilidad para cumplir con los requisitos del Fair Play Financiero que impone LaLiga. Si soluciona esos problemas administrativos, entonces sí irá a la carga por Messi.

Messi y la Premier, un viejo coqueteo

Al igual que en 2021, la Premier League vuelve a sonar como uno de los destinos posibles para Leo Messi. Así lo informó en las últimas horas la prensa inglesa.

Dicha versión indica que un grupo empresario acercaría al argentino al Manchester United. De momento no ha habido ninguna oferta formal desde el Reino Unido.

Messi descartaría el ofrecimiento de Arabia Saudita debido a que su intención es competir al máximo nivel de cara a la Copa América 2024, su nuevo objetivo con la selección argentina.

