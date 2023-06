Lionel Messi es nuevo jugador del Inter Miami de la MLS

Confirmado: Lionel Messi es nuevo jugador del Inter Miami. Tras varias semanas de incertidumbre y varios rumores, el jugador argentino decidió finalmente su futuro.

Luego de que no se llegará a una renovación con el París Saint-Germain al jugador le llovieron propuestas, pues quien no querría tener al mejor jugador del mundo en su equipo. Finalmente el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos tuvo la mejor oferta precio-calidad para el crack argentino, luego de que el Al Hilal de Arabia Saudita y el FC Barcelona entraran en la puja por fichar al campeón del mundo. A pesar de querer regresar a España, club en donde Messi se formó como profesional, no fue viable su regreso y Estados Unidos fue la decisión tomada por la familia del argentino, quienes comenzarán una nueva vida en América.

Con un video donde los medios hablaban de Messi y su vinculación al Inter Miami y los seguidores del equipo de David Beckham pidieran la llegada del “10”, el club anunció de manera oficial el fichaje del jugador quien el próximo 24 de junio cumplirá 36 años.

De igual manera, Messi concedió una entrevista a Mundo Deportivo y Sport en donde reveló la decisión tomada. En ese momento, el trato no estaba cerrado al cien por ciento, pero el ex Barcelona ya lo tenía claro.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo Messi en la entrevista. Además contó que hubo la intención de volver a Barcelona y que sostuvo conversación con Joan Laporta, presidente del club, pero que al final tomó la decisión más acertada para él y su entorno.

Y continuó:

“Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación”.

De igual manera, según The Athletic citado por Telemundo, el acuerdo para que Messi aterrice en Florida incluye una colaboración con Apple y Adidas.

Este se convierte así en el mayor fichaje en la historia de la Major League Soccer- MLS, superando el acuerdo del ex futbolista David Beckham con Los Ángeles Galaxy.

¿Cuándo podría debutar Messi con el Inter Miami?

El siete veces campeón del Balón de Oro, podría debutar en el equipo de Norteamérica el 21 de julio ante el Cruz Azul en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale por la Leagues Cup.

Asimismo, el nuevo club de Leo, que marcha último en la conferencia del Este de la MLS jugará el sábado 10 de junio de visitante contra New England y el 24 de junio contra Filadelfia, igual de visitante. De local lo hará el 1° de julio contra Austin.

Su llegada a Estados Unidos

"TOMÉ LA DECISIÓN DE QUE VOY A IR A MIAMI 🇺🇸" Bombazo mundial de Lionel Messi. pic.twitter.com/pqRXwhtF06 — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 7, 2023

Luego dos temporadas en Francia, Leo Messi partirá rumbo a Estados Unidos tras ser fichado por el Inter Miami de Estados Unidos, propiedad de David Beckham.

Tras su paso en el club parisino y vistiendo la camiseta número 30, según La Nación, Leo Messi en la actual temporada logró anotar 21 goles y dar 20 asistencias en el torneo. Sumando en total 32 goles y 35 asistencias en los 74 partidos disputados en el París Saint-Germain desde su llegada.

Además, logró consagrarse campeón con tres títulos, dos ligas y una Supercopa. Lastimosamente, no pudo alzarse con la Champions League, principal objetivo del PSG.

