Leyenda de la UFC retó a Jake Paul para una posible pelea: ¿Se hará?

El ex campeón de peso mediano de UFC, el brasileño Anderson Silva está considerando un posible combate de boxeo con Jake Paul.

“The Spider” habló con Sports Illustrated antes de su tercer combate de boxeo desde que dejó el UFC en 2020. El combatiente de 47 años se enfrentará a su compatriota brasileño Bruno Machado en Abu Dhabi el sábado.

Y si todo va bien dentro del ring para Silva, los fanáticos de la pelea podrían verlo pelear con “The Problem Child” a continuación.

“Es posible”, dijo Silva a través del medio. “La gente necesita respetar a los hermanos Paul. Esos niños tienen talento y han abierto los ojos de la gente sobre lo bueno y lo malo en los deportes de combate. Estoy preparando mi cuerpo para un desafío. Veremos que pasa.”

Paul, quien tiene marca de 5-0 como boxeador profesional, planea volver a la acción el 13 de agosto. Sin embargo, no ha anunciado un oponente. Si Silva despacha a Machado sin sufrir mucho daño, entonces existe la posibilidad de que Paul decida enfrentarse a su tercer ex campeón consecutivo de MMA.

Cuando Silva llamó a Paul el otoño pasado, la superestrella de las redes sociales no rehuyó el desafío.

“Tengo mucho respeto por Anderson [Silva]”, dijo Paul a través de Marc Raimondo de ESPN. “Es una leyenda de las MMA. Yo era un fan de su crecimiento. No ha dicho nada más que cosas agradables sobre mí, así que hay un respeto mutuo allí. Anderson lo ha hecho muy bien contra Tito Ortiz y Julio Cesar Chavez Jr., pero yo no soy eso, no soy esos tipos. Soy rápido, soy explosivo, soy joven, tengo hambre y estoy mejorando exponencialmente cada día en el gimnasio”.

Paul dijo que le “encantaría” pelear contra Silva, quien fue uno de sus “primeros ídolos”

Mientras hablaba con Ariel Helwani en “The MMA Hour” en enero, Paul confirmó que le “encantaría” luchar contra el miembro del Salón de la Fama de UFC.

“Sí, definitivamente”, dijo Paul a través de MMA News. “Definitivamente. Me encantaría esa pelea”.

Según The Problem Child, se tomó una foto con Silva cuando era niño y considera a The Spider “uno de mis primeros ídolos”.

“Y una historia interesante, creo que fue la primera celebridad que vi”, dijo Paul. “Entonces, justo cuando MMA estaba en auge, mi papá era un gran fanático y fuimos a este evento local de MMA. Y deben haberle pagado a Anderson Silva para que viniera porque era como en Ohio, así que no sé por qué habría estado allí.

“Pero en realidad le pedí su autógrafo. Y nos tomamos una foto con él… tal vez tenga como 12 años. Pero creo que fue la primera celebridad que conocí. Así que sería divertido volver a cerrar el círculo y pelear con alguien que fue, supongo, uno de mis primeros ídolos”.

Silva buscará ir 3-0 desde su cambio de MMA al boxeo

El cambio de Silva de MMA al boxeo ha sido exitoso hasta ahora. Derrotó al ex campeón mundial Julio César Chávez Jr. por decisión dividida en junio de 2021, y siguió esa victoria al noquear en el primer asalto al ex campeón de peso semipesado de UFC Tito Ortiz en septiembre de 2021.

“Hice la transición de mi carrera de MMA al boxeo, y estoy haciendo algo que amo”, dijo Silva en la entrevista de Sports Illustrated. “Estoy entrenando duro todos los días, así que no me sorprende mi éxito. Yo tampoco estoy impresionado todavía. Tengo mucho más trabajo que hacer”.

