El accidente que pudo haber costado la vida de Lewis Hamilton – Video

Si hubiese sido #hamilton lo estarían criticando. Como es Verstappen, la culpa la tienen los 2. Si no hubiese sido por el halo, Hamilton podría haber terminado mal.

If it had been #Hamilton, the press woud have hit on him. As it was Verstappen, they said it was just an accident. pic.twitter.com/Ohc7uAYgRz

— Roberto Gramajo (@robertogramajo) September 12, 2021