Triplete de Lewandowski y goleada del Barça en su debut de Champions League

El entrenador del FC Barcelona, ​​Xavi Hernández, elogió al delantero Ousmane Dembele después de ver a su equipo comenzar su campaña en la Liga de Campeones con una victoria por 5-1 sobre el Viktoria Plzen en el Camp Nou.

El delantero Robert Lewandowski se robó todos los titulares con un hat-trick en su debut europeo con su nuevo club, pero Dembélé también impresionó y fue elogiado por su técnico, según informa Fútbol España.

“Está feliz, se divierte, está contento, es importante para mí, para el grupo… Marca la diferencia, asiste, marca, es un cuchillo y está en un buen momento”, dijo. “No quiero colmarlo de elogios pero la capacidad que tiene en el uno contra uno está al nivel del mejor Neymar. Tiene que ser más atrevido, tirar más al arco y marcar. Es un buen chico y tiene que aprovechar estas características. Es capaz de marcar la diferencia y lo está haciendo”.

✅ 𝗘𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗼 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 pic.twitter.com/pVjLIGBW4l — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 7, 2022

Dembélé acabó el partido con dos asistencias tras dar de alta a Lewandowski y Ferran Torres en una buena noche para los culés. El fichaje de verano Franck Kessie abrió el marcador para los locales con su primer gol con el Barça a los 13 minutos

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Dembélé revela el efecto Xavi

𝗣𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗹 pic.twitter.com/MRp50bRoOL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 7, 2022

El delantero francés había hablado antes del partido sobre cómo la llegada de Xavi al Barcelona le había ayudado a cambiar las cosas en el club. Dembélé le contó a Sport lo que el técnico le había insistido para que mejorara.

“Xavi me habla mucho en los entrenamientos, es muy atento y me da muchos consejos para mejorar. Lo primero que me dijo Xavi fue que yo era muy buen jugador, pero que tenía que mejorar mi mentalidad”, dijo. “Que tengo talento, pero tengo que trabajar duro para el equipo. Que ya tenía el regate, una de las dos o tres acciones que hacía bien, pero tenía que marcar más goles y dar muchas más asistencias”.

La carrera de Dembélé en Barcelona se ha visto interrumpida por una lesión, pero ha logrado dejar atrás sus problemas físicos en 2022 y convertirse en un miembro habitual del equipo, terminando la temporada pasada en la cima de las listas de asistencias en LaLiga.

Lewandowski es ‘Insaciable’

𝗝𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 pic.twitter.com/ni8JhFPTiG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 7, 2022

Xavi también habló sobre Lewandowksi, que elevó su cuenta a ocho en cinco partidos con el Barcelona desde que se mudó este verano procedente del Bayern de Múnich. El técnico dejó claro que está encantado de tener al internacional polaco en su plantilla, según informa Sport.

“Robert es así, insaciable”, explicó. “Estoy encantado por cómo entrena, cómo ayuda a sus compañeros. Es humilde, da órdenes y hace un gran trabajo presionando. No solo me quedo con el hat-trick de esto, sino también con su ritmo de trabajo y cómo domina todas las facetas del juego”.

Los goles de Lewandowski significan que se ha convertido en el primer jugador en la historia de la Liga de Campeones en anotar tripletas para tres clubes diferentes en la competencia, según Opta. El delantero también anotó hat-tricks para los ex clubes Borussia Dortmund y Bayern.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ezekiel Kelly: Autor del tiroteo en Memphis transmitió todo en Facebook [VER]