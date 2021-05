Levante vs Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

El Barcelona sueña con dar el batacazo y arrebatarle LaLiga al Atlético de Madrid, para eso deberá superar al Levante y esperar resultados. Ver el partido en vivo.

El equipo culé se encuentra en el tercer lugar a 2 puntos del líder a falta de dos fechas para la finalización del torneo nacional español.

“Vamos a luchar hasta el último momento por ganar la Liga. No está en nuestras manos, pero no podemos cometer ningún fallo”, expresó Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido.

🔊 @RonaldKoeman: "Hay que analizar todo, no solo el resultado. Siempre intentamos mejorar" pic.twitter.com/wqv3nK7G9T — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2021

¿Seguirá al frente del FC Barcelona?: “No creo que se hable sólo sobre mí. También hay otros entrenadores que se habla mucho de su futuro. Puede ser que sea una costumbre aquí y no tengo derecho de cambiar esto. Es importante saber y analizar la temporada que hemos hecho y los cambios”.

“No es para contestar ahora. Me gustaría contestar en el último partido. No hay que buscar cosas que no hay. Desde el primer día el presidente me ha mostrado su confianza y, si alguien puede decidir es él. El futuro para mí no es para estar muy preocupado porque he firmado dos años como entrenador. Hemos quedado para hablar después de la temporada, nos faltan dos semanas y tres partidos”, concluyó.

Paco López, DT del Levante, expresó sobre la posibilidad de mantener la categoría: “Cada partido, desde hace mes y medio, que se empezó a decir que el equipo estaba salvado, cada partido y cada futbolista se juega mucho. Hay muchas cosas en juego. Cuando haces partidos como el día del Elche es muy difícil convencer a la gente. Pero es complicado explicar la cantidad de factores que influyen en un partido. Estamos en una mala dinámica, cuando veníamos de una muy buena. Cada partido con solo defender este escudo y jugar en Primera ya tiene que ser motivante. Luego existen situaciones de contrato. No es lo mismo quedar en una posición que en otra. Es una realidad”.

Busquets, convocado

A pesar de haber sufrido un duro golpe en el partido ante el Atlético de Madrid, que terminó con el mediocampista en el hospital, Koeman confirmó la presencia de Sergio entre los convocados.

La evolución de Busquets fue muy buena, ya el domingo realizó trabajos sobre el césped y el día previo al partido se entrenó a la par de sus compañeros.

La ironía de Piqué Munuera Montero y Zidane hablando de la jugada polémica. #LaLigaEnJuego pic.twitter.com/yUteY1YqFl — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 9, 2021 Gerard Piqué volvió a convulsionar las redes sociales después de que Movistar+ compartió una foto de Zinedine Zidane pidiendo explicaciones al árbitro Martínez Munuera por el penal que marcó en el partido ante Sevilla.

“Hablando se entiende la gente”, puso en la red social del pajarito a modo irónico por los supuestos beneficios que tiene el Real Madrid con las ternas arbitrales, sobre todo en las recientes temporadas.

