La cartelera del sábado pasado del UFC Fight Night 184 fue recordado por una de sus peleas preliminares que termínó con una lesión de ojo grotesca que se convirtió en algo viral en redes sociales.

La pelea entre Devonte Smith y Justin Jaymes, este último que fue un reemplazo de última hora, terminó a los 3:38 del segundo asalto por recomendación del doctor presente en el evento que se disputó en UFC Apex en la ciudad de Las Vegas. Jaynes llegó a esta pelea habiendo solamente ganado una de sus últimos tres combates y tuvo que prepararse con tres días de anticipo.

El daño a su ojo ocurrió después de que Smith (10-2 MMA, 2-1 UFC) puso a Jaynes (16-6 MMA, 1-2 UFC) en la lona. Smith tomó control por un lado, se apoyo en la cara de Jaynes’ y le golpeaba con codos de corta distancia. Smith intentó sin éxito una llave sin éxito y permitió que Jayne se levantara. El árbitro Keith Peterson permitió que Jaynes se levantara de la lona para poder pelear contra Smith de pie e ir a otro plano en la que continuaron sus problemas.

LES ADVERTIMOS QUE LAS IMÁGENES SON FUERTES

Cuando la pelea retomó, Peterson pidió un tiempo libre ya que Jaynes tenía una hinchazón por debajo de su ojo izquierdo. En solo cinco segundos, el médico encargado de la pelea dio su dictamen en la que se determinó que la pelea tuvo que ser terminada de manera prematura.

La victoria para Smith fue la primera desde que ganó en agosto del 2019 contra Khama Worthy. Smith no había peleado desde ese entonces ya que estuvo fuera de acción durante 19 meses tras sufrir una lesión en el talón de Aquiles y tuvo que sufrir el fallecimiento de su hermana, Dariene.

Jaynes salió después en redes sociales para pedir disculpas por no poder terminar el combate.

Tough break. Short notice fights r tough, your either the Hero or ur a shitty fighter to most. Took a gamble and came up short. Grateful for the opportunity from the @ufc! I’ll be back for another go around🤠🤠 pic.twitter.com/0sqHEfCdte

— Justin Jaynes (@JustinJaynesMMA) February 7, 2021