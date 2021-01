Conor McGregor es suspendido por seis meses por la UFC

La UFC suspendió provisionalmente por un plazo de seis meses al irlandés Conor McGregor. La compañía tomó esta decisión para cuidar el estado de salud del luchador, que el sábado 24 de enero cayó por nocaut técnico en el segundo round ante Dustin Poirier en la pelea estelar del UFC 257, desarrollada en el Fight Island de Abu Dhabi.

Por recomendación del cuerpo médico de la UFC, McGregor estará seis meses fuera del octógono. Los facultativos consideran que son de gravedad las lesiones que le propinó Poirier. Le demandará mucho tiempo estar en condiciones para volver a pelear.

Ante el luchador nacido en Louisiana fue la vuelta de “The Notorious” luego de su retiro. La falta de actividad le jugó una muy mala pasada.

Luego de la pelea a McGregor pudo vérselo sirviéndose de un bastón para caminar. Los 180 días de recuperación impuestos por la UFC podrán acotarse siempre y cuando demuestre ante los médicos que se encuentra en condiciones de volver a subir al octógono antes que el plazo fijado.

La contracara es Dustin Poirier. El chequeo médico obligatorio no registró lesiones en su cuerpo. Apenas deberá descansar la semana obligatoria, estipulada por el reglamento de la UFC.

Los médicos de la UFC le otorgaron a Conor McGregor un plazo de 45 días para entregar una radiografía de su tibia y peroné de su pierna derecha. Esperan a que evolucione esa parte de su cuerpo, una de las más castigadas en la pelea del sábado ante “The Diamond”.

“Lo alto es alto y lo bajo es bajo en este juego, mi pierna está completamente muerta. Incluso si sentí que estaba parando sus patadas, fue mayormente en el frente de la pierna. Estuvo muy mal comprometida, parece un balón de fútbol americano al minuto”, explicó McGregor tras la derrota ante Poirier.

"You don't get away with being inactive in this business. … I'm gutted."

—Conor McGregor after #UFC257 pic.twitter.com/0NlOIAka0z

— ESPN (@espn) January 24, 2021