VIDEO: Leo Messi y Ronaldinho: El emotivo reencuentro de las leyendas en París

Las leyendas del Barcelona Ronaldinho y Lionel Messi se reencontraron nuevamente el martes y compartieron un cálido abrazo antes del empate del París Saint-Germain con RB Leipzig en el marco de la Champions League.

Ronaldinho fue un invitado especial del PSG al partido y se mostró encantado de ver a su ex compañero de equipo antes del arranque. Los jugadores se dieron un abrazo y compartieron unas palabras en un emotivo momento en el Parc des Princes.

Messi heredó la camiseta número 10 de Ronaldinho en el Barcelona tras la partida del brasileño y la usó hasta que sorprendió al mundo este verano cuando se fue al PSG. El jóven delantero Ansu Fati es quien ha adoptado el famoso número en el club catalán.

Messi habla de su “padrino” Ronaldinho

Messi siempre ha hablado felizmente acerca de la influencia de Ronaldinho en su carrera y cómo este lo ayudó cuando llegó por primera vez al equipo de primera en el Camp Nou. El argentino también había revelado previamente su deseo de haber podido jugar con Ronaldinho por más tiempo, según informó Eurosport.

“Ronaldinho me ayudó muchísimo. Llegué al vestuario con 16-17 años, ver a todos esos gigantes del fútbol lo hacían difícil”, le dijo a TyC Sports. “Pero él me apadrinó y me hizo sentir cómodo, y yo me relajé. Luego, en la cancha, siempre lo buscaba pero no tuvimos la oportunidad de disfrutar muchos años juntos. Además, no jugábamos tanto en esa época. Me hubiese gustado jugar más con Ronaldinho”.

Sin embargo, Ronaldinho siempre ha insistido en que Messi no necesitaba realmente su ayuda debido a su extraordinario talento. Le dijo a la revista Panenka que los dos tuvieron una relación muy cercana, según Goal.

“Siempre fuimos muy unidos. Aprendimos cosas, él me enseñó español y yo le enseñé portugués, pero con la pelota nos entendíamos mutuamente a la perfección”, dijo. “Me impresiona lo tranquilo que es. Eso es algo que me encanta de él; nunca se mete en problemas, siempre está con su familia y sus seres más cercanos. Leo lo tiene todo, no necesitaba nada de mí”.

Messi candidato a ganar su séptimo Balón de Oro

La brillantez de Messi lo ha llevado a ganar el prestigioso Balón de Oro, otorgado al mejor jugador del mundo, en seis oportunidades, una cifra récord, y es uno de los favoritos para alzar el trofeo nuevamente en 2021.

El capitán de 34 años llevó al Barcelona a la gloria en la Copa del Rey la temporada pasada e inspiró a Argentina para alcanzar la victoria en la Copa América. Su ex compañero de equipo del Barca Gerard Pique no tiene dudas de que Messi debería ganar el Ballon d’Or una vez más, según informó Eurosport.

“No tengo dudas de que Leo ganará el Ballon d’Or”, dijo. “Los parámetros para este trofeo están tan distorsionados que la gente ya no sabe lo que evaluamos. Si lo que evaluamos son los trofeos, Jorginho debería ser el ganador pero si pensamos en quién es el mejor jugador del mundo, Leo debe ganarlo. Si valoramos trofeos más performance más cifras…el ganador también es Leo. Leo debería haber ganado más que siete veces”.

El ganador será anunciado el 29 de noviembre con Messi, el delantero del Bayern Munich Robert Lewandowski, Mohamed Salah del Liverpool, y el delantero del Real Madrid Karim Benzezma, los favoritos para ganar el famoso galardón.

