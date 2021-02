¿Cuánto tiempo tardó Messi en marcar su gol contra el Betis?

Lionel Messi comenzó el partido de La Liga entre el FC Barcelona contra el Real Betis del domingo 7 de febrero en el banquillo de suplentes, pero en la segunda parte del encuentro, ingresó al terreno de juego y siguió con su increíble récord de goles ante Los Verdiblancos.

Los visitantes iban perdiendo 1-0 cuando Leo Messi sustituyó a Riqui Puig a los 57 minutos en el Estadio Benito Villamarín. El capitán tardó solo unos minutos en igualar el marcador con su gol número 17 de la temporada en todas las competiciones.

Lionel Messi marcó el gol del empate, en tan solo 136 segundos después de entrar al terreno de juego como suplente en el partido ante el Betis, su gol más rápido como suplente.

136 – Lionel Messi 🇦🇷 has scored just 136 seconds after coming as a substitute in this match against Betis, his fastest goal as sub for @FCBarcelona in @LaLigaEN. Solution. pic.twitter.com/9QlXz3Cjah — OptaJose (@OptaJose) February 7, 2021

El gol significó que Leo Messi ya ha marcado 26 goles en solo 24 apariciones contra el Real Betis para el FC Barcelona. El jugador de 33 años también está en una racha bastante buena ante el Betis con nueve goles en sus últimos seis partidos ante el cuadro andaluz, según informó Mundo Deportivo.

El increíble pase de Leo Messi

Leo Messi hizo mucho más que empatar el partido. El jugador de 33 años jugó un papel clave en el segundo gol de su equipo que puso a los catalanes en ventaja por 2-1.

El delantero mostró una visión increíble para darle un increíble pase a su compañero Jordi Alba. El lateral izquierdo cuadró el balón para Antoine Griezmann, quien hizo un lío en el remate, pero finalmente vio como el balón pegaba en el defensa Víctor Ruiz y se metía hacia el fondo de la red.

No fue el gol más bonito del Barcelona, ​​pero el pase de Messi sin duda llamó la atención y recibió muchos elogios en las redes sociales.

Un usuario escribió: “El pase de Messi tiene un doctorado en física cuántica”.

Messi’s pass has a PhD in quantum physics. — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 7, 2021

Otro dijo: ¡GOOOOOOL! Cuenta como gol en propia puerta, pero qué pase el de Messi a Alba”.

GOAAAAAL! Counts as an own goal, but what a pass that was from Messi to Alba. #FCB 💥 — Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) February 7, 2021

Por último otra persona dijo: “Ese pase de Messi vale € 555,237,619”.

That pass from Messi alone is worth €555,237,619. — Zach Lowy (@ZachLowy) February 7, 2021

Víctor Ruiz se las arregló para enmendarse al marcar un gol de cabeza con el Real Betis antes de que el suplente Francisco Trincao abriera su cuenta para con el Barcelona con gran estilo. El jugador de 21 años marcó el gol de la victoria para asegurar una sexta victoria consecutiva en La Liga para los catalanes.

Ronald Koeman habló sobre darle descanso a Leo Messi

El entrenador holandés, Ronald Koeman habló sobre la victoria de su equipo y su decisión de dar descanso a algunos jugadores clave después del pitido final. Messi no fue el único jugador que quedó fuera del once inicial ante el Real Betis, ya que Frenkie de Jong y Pedri también empezaron en el banquillo de suplentes.

De Jong fue necesario al principio del juego para reemplazar a Ronald Araujo, quien se fue por una lesión en el tobillo, mientras que Pedri entró en el descanso para intentar ayudar al Barça a encontrar un camino a la victoria, después de ir 1-0 perdiendo.

Messi y Trincao también entraron en la segunda mitad del juego, y Koeman dijo a los periodistas que no estaba contento con el desempeño de su equipo en los primeros 45 minutos, según informó Marca.

Hemos rotado a jugadores que han jugado muchos minutos y partidos. La lesión de Araujo ha complicado aún más las cosas. Hay que destacar la mentalidad del equipo, en un partido duro lo hemos ganado con calidad y demostrado un carácter importante. Para mí, la primera mitad no fue muy buena. Necesitábamos abrir más el equipo cuando teníamos el balón. Cuando perdimos balones reaccionamos tarde. No he visto al equipo con mucha chispa en la primera parte.

El Barça volverá a los terrenos de juego el miércoles cuando viaje a Sevilla para el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Se espera que Leo Messi regrese al once inicial para el partido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuan mientras el Barça intenta asegurar un lugar en la final contra el Athletic o el Levante.

