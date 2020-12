Así reaccionó Leo Messi tras la victoria ante la Real Sociedad

Lionel Messi publicó por medio de sus redes sociales su reacción luego de la victoria clave del FC Barcelona ante la Real Sociedad por el partido de La Liga de este miércoles disputado en el Camp Nou.

El equipo catalán se ha visto bastante cuestionado por su rendimiento luego de la de solo un gol ante el Levante el sábado pasado. Por medio de su cuenta de Instagram, Leo Messi compartió una fotografía de los jugadores celebrando durante el partido, que lo dice todo.

Por su parte, el delantero Martin Braithwaite también elogió el espíritu de su equipo después de la victoria con una publicación a través de Twitter.

Great team spirit. Onto the next one 💪🏾🔵🔴 pic.twitter.com/fPKz6PGkjT — Martin Braithwaite (@MartinBraith) December 16, 2020

La unidad del vestuario se vio cuestionada

La publicación de Leo Messi viene después de muchas especulaciones sobre los ánimos del equipo entre los jugadores y sugerencias de que hacia falta unidad en el vestuario del Barcelona. Sport informó que los jugadores estaban desconcertados y no quisieron hablar entre ellos luego de caer 1-0 en el Camp Nou el sábado pasado.

Una “fuente” le dijo al diario español, “en la cancha, ni siquiera hablaban entre ellos. Solo el mínimo en jugadas a balón parado y eso fue todo. Después del partido, en el túnel, no se escuchó nada. Ni siquiera una palabra de satisfacción”.

Por otra parte, se le preguntó al entrenador Ronald Koeman sobre el ambiente en el vestuario antes del partido en la conferencia de prensa previa al partido e insistió en que no había ningún tipo de problemas.

No he pasado mucho tiempo con ellos pero por lo que he visto en los entrenamientos y los días de partido, el ambiente es bueno. No hay ningún problema entre los jugadores. El lunes vivieron la fiesta de Navidad y el ambiente era genial, había mucho ruido.

La actitud del FC Barcelona no pudo ser cuestionada, ya que de la mano de Ronald Koeman, el equipo logró vencer a la Real Sociedad. La victoria de este miércoles pone al equipo en el quinto lugar de la tabla de clasificación y saca a La Real del primer lugar.

Messi alcanzó un nuevo récord

La victoria de este miércoles no solo dejó la victoria del Barça, sino que Lionel Messi logró alcanzar otro récord extraordinario en su carrera. El jugador de 33 años ya ha logrado ganar en el Camp Nou con los colores del FC Barcelona en 300 partidos.

The 👑 has conquered his 300th W at Camp Nou! pic.twitter.com/bvrgWO5tvU — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2020

El jugador argentino también está cerca de lograr otro récord. Messi está a un gol de igualar el récord mundial de goles de la leyenda brasileña Pelé con un solo club. Messi tiene 642 goles y será dueño del récord si anota dos goles más.

El capitán del FC Barcelona tiene muchas posibilidades de batir el récord antes de finalizar el año 2020. El Barça se enfrenta al Valencia y al Real Valladolid por La Liga de España antes de Navidad, y su último partido será en casa ante el Eibar el 29 de diciembre.

Leo Messi tiene grandes recuerdos de su último partido que jugó ante el Eibar. El capitán marcó cuatro goles en la victoria por 5-0 la última vez que los dos equipos se enfrentaron por La Liga en el Camp Nou el pasado mes de febrero.

