Messi entrenó con normalidad ¿Será titular en la final de la Supercopa de España?

Lionel Messi le ha dado buenas noticias al FC Barcelona antes de la final de la Supercopa de España al regresar a los entrenamientos y realizar la sesión completa, después de estar por fuera de las canchas, debido a una lesión en la pierna.

El capitán del equipo participó en la sesión de entrenamiento en grupo que tuvo la plantilla el sábado por la noche en el Estadio La Cartuja de Sevilla y lució en buena forma tras perderse el partido de semifinal, en donde el Barça ganó a la Real Sociedad.

Además, Leo Messi también participó en la sesión de calentamiento y entreno de este domingo por la mañana cuando los dirigidos por Ronald Koeman finalizan los preparativos para el partido de la final.

Ronald Koeman dijo en la conferencia de prensa previa al partido que esperaba que Leo Messi pudiera participar en el partido, pero que la decisión final la tomaría el mismo jugador el domingo por la mañana.

Aún no está claro si Leo Messi estará en forma para formar parte del once inicial contra el Athletic, pero el FC Barcelona, por supuesto, esperará que el capitán este en condiciones optimas para el partido. El argentino marcó dos goles en la victoria de 3-2 sobre el conjunto vasco en La Liga a principios de mes.

El periodista Adrià Albets de la Cadena SER ha informado que Messi ha decidido que quiere jugar y que estará en el XI titular de este domingo. Si Messi juega, es probable que el delantero Martin Braithwaite vaya al banco.

Leo Messi estaba en un gran momento, hasta que se vio obligado a dejar de jugar debido a una lesion en el tendón de la corva. El argentino lleva cuatro goles en sus dos últimos partidos y ha ocupado lo más alto de la tabla de goleadores de La Liga con 11 tantos en lo que va de temporada 2020-21.

El Athletic es bastante consciente de la amenaza que supone que Leo Messi juegue, habiendo sufrido al jugador, de primera mano hace poco menos de dos semanas en San Mamés. El entrenador Marcelino ciertamente está esperando que el jugador de 33 años juegue, según lo informado por Marca.

Tenemos que jugar a nuestra manera, pero [también] teniendo en cuenta cómo juega nuestro oponente. No cambiaremos los aspectos principales de nuestro juego y no nos desviaremos de nuestra idea si Leo juega o no. Sin embargo, su presencia en el campo limita nuestras posibilidades de ganar. Supondremos que va a jugar, que va a estar en su mejor momento y que tendremos que detenerlo.