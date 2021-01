El staff de los Cavs se burla de LeBron por fallar un tiro… y responde así

LeBron James tuvo una actuación espectacular en su regreso a Cleveland el lunes por la noche, ayudando a llevar a Los Angeles Lakers a una victoria por 115-108 con 46 puntos, el máximo de la temporada, contra su ex equipo.

James no necesitó ninguna motivación adicional para su único viaje a Cleveland esta temporada, pero un miembro del personal de los Cavs llamó la atención de The King al final del tercer cuarto al celebrar un fallo del jugador. James se rio mucho de la situación.

“Yo sé quién es. Él es parte del staff”, dijo James a los periodistas después del partido. “Estaba realmente emocionado de que yo fallara ese tiro, un poco más de lo que me hubiera gustado, pero obviamente tiene que apoyar a su equipo y él demostró eso, así que sabía que tenía otro cuarto, y el cuarto cuarto es mi favorito.

“Lo bueno para él es que solo vengo aquí una vez”, agregó James.

James siempre ha sido capaz de sumar muchos puntos, pero la forma en que lo está haciendo ahora en su temporada 18 es muy diferente a como solía hacerlo en Cleveland.

James acertó 7 triples contra Cleveland, un récord en su temporada, dejando su porcentaje de 3 al 41.2%, el mejor de su carrera. El mejor porcentaje anterior de James desde la línea de 3 durante sus 11 temporadas en Cleveland fue del 36,7% en la temporada 2017-18.

* @KingJames is shooting 41.2% from 3, (his high for a season is 40.6% in 2012-13).

He’s also tied for 11th in the NBA in makes thus far with 49.

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 26, 2021