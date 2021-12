Lebron James reacciona a la serie de los Lakers de HBO entre rumores de controversia

Los fanáticos de los Los Angeles Lakers quedaron encantados con el primer avance de la serie de HBO acerca del equipo titulado Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty que fue estrenado esta semana. La serie se centrará en el equipo del “Showtime” de los Lakers de los años 80, y contará con las representaciones de leyendas del equipo como Jerry Buss, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, entre otros. Aunque Lebron James sólo ha estado en el equipo unos pocos años, está muy entusiasmado por la serie.

Reaccionó al avance y quedó deslumbrado.

WOW!!!! I can’t wait for this! The myth, The man, The LEGEND! Dr. Buss and his magic man Magic Johnson! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/42zpPOFBOm — LeBron James (@KingJames) December 11, 2021

La serie está producida por Adam McKay, director de La Gran Apuesta y El vicepresidente: Más allá del poder, y será estrenada en marzo de 2022. Aunque los fanáticos elogiaron el avance, hubo un poco de controversia. De hecho, es posible que los directivos de los Lakers pronto tengan una charla con Lebron acerca de su decisión de tuitear acerca de la serie.

La cúpula directiva de los Lakers no está contenta con la serie

La razón por la cual los Lakers no quieren que Lebron tuitee acerca de la serie es porque aparentemente no están muy contentos con ella. Matthew Belloni, de Puck, recientemente reportó acerca de la serie y reveló que la emblemática franquicia no quiere saber nada con la serie, incluso algunos de los jugadores retratados en ella.

“Y es totalmente cierto que la familia Buss, los directivos de los Lakers, los jugadores de la década del 80, y la NBA en general, odian absolutamente la serie”, escribió Belloni.

El disgusto principal de los Lakers por la serie no solo proviene de la cantidad de dinero que se invirtió para hacerla, si no también por cómo han retratado al difunto Jerry Buss. Belloni detalló lo siguiente en su reporte:

Ninguna de esas personas está ganando dinero con la serie, lo que explica un poco ese disgusto -y el hecho de que Jeanie Buss, la hija de Jerry y la principal accionista del equipo, ha creado su propio proyecto detrás de escena de los Lakers, con Mindy Kaling para Netflix. Pero también sienten que HBO y McKay han transformado a gente real en una versión ficticia de los 80 de Entourage y Ballers. Según una persona que vio el capítulo piloto, la serie es obscena, llena de drogas y mujeriegos, y parece que representa a Buss como un juerguista misógino. (No puedo confirmar si Reilly usó un pene prostético para resaltar el “bulto” de Buss; una persona me lo dijo, pero no lo confirmé, y realmente no quise pasar mi tiempo averiguando eso).

Buss es una figura venerada entre la afición de los Lakers y fue responsable de construir una cultura ganadora durante las últimas décadas, y su familia aún maneja el equipo. Representarlo de una manera negativa podría ofender a mucha gente.

Abdul-Jabbar cree que esta no es la mejor manera de contar la historia de los Lakers

I know you. You're Kareem Abdul-Jabbar. A first look at Solomon Hughes in #WinningTime. pic.twitter.com/2tYtYG0THm — Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (@winningtimehbo) December 9, 2021

Este reporte de Belloni explicaría la falta de reacción en línea de otros ex jugadores de los Lakers, la NBA o el equipo en sí. El cree que la liga ignorará la serie para evitar darle publicidad gratis. Sin embargo, Abdul-Jabbar decidió compartir lo que piensa. No quiso criticar demasiado a la serie, pero no cree que esta sea la mejor manera de contar la historia de su viejo equipo.

“Aunque respeto el derecho de otros artistas de elegir sus temas, creo que la mejor manera de contar la historia de los Showtime Lakers es a través de las personas que vivieron esa época, porque sabemos exactamente lo que pasó”, Abdul-Jabbar le dijo a Belloni.

La representante histórica de Abdul-Jabbar, Deborah Morales, fue mucho más dura con la serie.

“Cuando le dieron el papel al actor que seleccionaron para representar a Kareem, estaba muy emocionado y se contactó conmigo”, Morales le dijo a Belloni en un mensaje de texto. ¡“No creo que imaginaba la respuesta que iba a recibir, que no fue muy bonita”!

Morales cree que la serie generará reacciones negativas.

“Creo que los actores que aceptaron actuar en esta serie no serán acogidos por nadie en la NBA o los jugadores, o los amigos de los jugadores -y espero nunca encontrarme con nadie que esté asociado a ese programa”.

Estas reacciones negativas no evitarán que HBO transmita el programa, pero será interesante ver cómo la gente relacionada con los Showtime Lakers reaccionarán cuando finalmente se estrene.

LEER MÁS: EXCLUSIVO: Leyenda de los Celtics habla de pleito con Larry Bird: ¿Sobre qué?