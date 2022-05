LeBron James habla sobre su posible retiro: ¿No volverá a jugar más?

LeBron James se está preparando para entrar en su temporada número 20 en la NBA y la estrella de Los Angeles Lakers no tiene planes de bajar el ritmo.

James abordó lo que le depara el futuro en una tan esperada sesión de preguntas y respuestas en Twitter, respondiendo a una gran cantidad de preguntas de los fanáticos.

“Tal como me siento, puedo continuar por un minuto para ser honesto”, respondió James cuando se le preguntó cuántos años le quedan. “Realmente depende de mí y de mi mente mantenerme fresco/agudo. ¡Todavía estoy psicópata!

The way I feel, I can go on for a min to be honest. It's really up to me and my mental staying fresh/sharp! I'm still psycho driven! — LeBron James (@KingJames) May 17, 2022

James se ha visto afectado por lesiones en las últimas dos temporadas, pero sigue siendo uno de los mejores talentos de la liga, acumulando números de calibre MVP noche tras noche. A pesar de que los Lakers se perdieron la postemporada, él solo se perdió el título de anotación, promediando 30.3 puntos restantes con 8.2 rebotes y 6.2 asistencias.

Si bien James encontró el éxito personal, los Lakers tuvieron problemas y se perdieron los playoffs a pesar de reunir un equipo de futuros miembros del Salón de la Fama, aunque la mayoría está al otro lado de su mejor momento). LA terminó el año 33-49 y por fuera mirando incluso el juego de play-in

“Logré lo que quería lograr, pero todavía tengo hambre de más”, dijo James en su entrevista de fin de temporada. “Estoy seguro de que esta organización quiere lo mismo. De eso se ha tratado siempre esta organización. Y también quiero cambiar la narrativa de cómo esta franquicia puede volver a competir a un alto nivel”.

LeBron James sigue detrerminado de poder jugar con su hijo

James también se duplicó en otro plan futuro en las preguntas y respuestas, diciendo que el plan sigue siendo jugar con su hijo, Bronny.

“¡Ese es el plan! Si Dios quiere”, escribió James.

That's the plan! God willing 🙏🏾🤞🏾 — LeBron James (@KingJames) May 17, 2022

A James le queda un año de contrato con los Lakers y después de eso las cosas están en el aire. Podría dejar su futuro abierto, con la esperanza de firmar dondequiera que llegue Bronny, que no es elegible para el draft por dos años más.

“Mi último año lo jugaré con mi hijo”, dijo James en febrero. “Dondequiera que esté Bronny, allí estaré yo. Haría lo que fuera para jugar con mi hijo durante un año. No se trata del dinero en ese momento”.

Se le preguntó a James si Bronny alguna vez lo había vencido uno a uno y dijo que todavía está en el aire.

“La última vez que jugamos, rompí el tablero con una volcada, así que no pudimos terminar el juego”, escribió.

LeBron James le tiene uan gran admiración a Luka Doncic

James also showed some love to some current and NBA stars during his Q&A, saying he’d take Kyrie Irving, Kevin Durant, or the late Kobe Bryant in a 2-on-2 game against Michael Jordan and Scottie Pippen.

He also noted that Mavericks star Luka Doncic is his favorite player under 25 at the moment. The 23-year-old Doncic is fresh off a 35-point, 10-rebound performance in a blowout against the Suns that helped Dallas punch their ticket to the Western Conference Finals.

“LUKA is my fav player,” James responded.

James también mostró algo de amor por algunas estrellas actuales y de la NBA durante su sesión de preguntas y respuestas, y dijo que tomaría a Kyrie Irving, Kevin Durant o al desaparecido Kobe Bryant en un juego de 2 contra 2 contra Michael Jordan y Scottie Pippen.

También señaló que la estrella de los Mavericks, Luka Doncic, es su jugador favorito menor de 25 años en este momento. Doncic, de 23 años, acaba de terminar una actuación de 35 puntos y 10 rebotes en una paliza contra los Suns que ayudó a Dallas a conseguir su boleto a las Finales de la Conferencia Oeste.

“LUKA es mi jugador favorito”, respondió James.

LUKA. He's my fav player!! — LeBron James (@KingJames) May 17, 2022

Afortunadamente para James, podrá ver más Doncic en la postemporada. Sus Mavs están listos para abrir su serie contra los Warriors el miércoles.

LEER MÁS: INFORME: Leo Messi tiene en mente nuevo equipo como propietario: ¿Dónde será?