LeBron James y su honesta opinión sobre la pretemporada de los Lakers: ¿Qué dijo?

Es obvio decir que la pretemporada no ha tenido un comienzo ideal para Los Angeles Lakers. El equipo tiene marca de 0-5 y está jugando de manera desprolija. El “Big Three” de Anthony Davis, LeBron James y Russell Westbrook jugaron juntos por primera vez el martes y aún así perdieron ante los Golden State Warriors por 111-99. Obviamente, la pretemporada no importa, pero hay unos problemas que el equipo tiene que corregir.

Los superequipos normalmente se demoran para darse cuenta cómo jugar juntos. El Miami Heat comenzó con marca de 9-8 en la primera temporada de LeBron, Chris Bosh y Dwyane Wade. Al final, se dieron cuenta qe qué se tenía que hacer y termiaron en el afinal de la NBA es temporada. LeBron ahora está con los Lakers y viendo cómo poder ajustarse a un superequipo totalmente diferente. Él mismo fue muy honesto al respecto.

“Se va a demorar un poco para que lleguemos a ser el equipo que sabemos que somos capaces de ser,” LeBron dijo tras la derrota, via ESPN. “Vamos atener momentos en el que no hemos llegado a ese punto. Posiblemente tomemos pasos hacia atrás. Pero eso eso es parte de… creo que nada vale la pena obtener si uno no puede trabajar por ello.”

Los Lakers se neceitan tiempo antes de que los fanáticos comiencen a preocuparse. El equipo tiene a tres superestrellas establecidas y tienen que ver cómo jugar juntos. Va a ser difícil al principio, pero el resultado final puede ser alg muy especial.

LeBron expresó la importancia de no frustrarse

Los Lakers tienen varias personlidades fuertes en el plantel, entre ellos varios futuros integrantes del Salón de la Fama. Sería una labor impresionante ver a un jugador convertirse en el lider del equipo. LeBron puede se el único jugador en la NBA que podría hacerlo porque es el que entiende lo que tienen que hacer para liderar alos Lakers esta temporada.

“Como líder, mi trabajo es no frustrarme,” admitió. “Si no me frustro, eso va a afectar a todos. Siempre he sido una persona que acepto no ser excelente. Entiendo que las cosas toman tiempo. Pero mientras que yo permita que lo más importante siga siendo lo más importante, mantenerse compuesto sin importar lo que ocurra con el equipo, estarmos bien.”