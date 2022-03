LeBron James es objeto de absurdo comentario de Draymond Green: ¿Qué dijo?

El ala-pívot de los Golden State Warriors Draymond Green no tiene pelos en la lengua, por lo que no es sorpresa oírlo decir cosas llamativas de tanto en tanto.

Sin embargo, su último comentario sobre el alero superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, es bastante absurdo, incluso para los estándares de Green. El tres veces campeón y una vez Jugador Defensivo del Año dijo que se saltaría un partido de los Warriors para ver a LeBron superar a Kareem Abdul-Jabbar en la lista de los máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA la próxima temporada.

“Si LeBron James supera el récord de anotaciones de todos los tiempos y tenemos un partido, iré al de LeBron y seré testigo de la historia”, dijo Green en su podcast. “Entonces, eso es lo que haremos, entrenador (Steve) Kerr.”

Green parece estar hablando totalmente en serio. Si todo está dado para que LeBron supere a Abdul-Jabbar un día en que los Warriors jueguen la próxima temporada, será interesante ver si Green realmente se salta el partido para ver al Rey hacer historia.

LeBron superó recientemente a la leyenda de los Utah Jazz Karl Malone por el segundo lugar en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos. Abdul-Jabbar ha estado en la cima de la lista de puntos en su carrera desde el 5 de abril de 1984, ocho meses antes de que LeBron naciera en Akron, Ohio.

LeBron camino a batir récord la próxima temporada

ESPN predice que LeBron romperá el récord de anotaciones de Abdul-Jabbar la próxima temporada. Abdul-Jabbar anotó 38.387 puntos a lo largo de su legendaria carrera y el miembro del Salón de la Fama no se molestará cuando LeBron lo supere.

“Estoy emocionado por ver que suceda”, Abdul-Jabbar le dijo a Marc Stein en septiembre de 2021. “No veo los récords como logros personales, sino más bien como logros humanos. Si una persona puede hacer algo que nunca se ha hecho, eso significa que todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Es una fuente de esperanza e inspiración. Roger Bannister rompió la milla en cuatro minutos en 1954. Desde entonces, no sólo 1.400 corredores han superado ese tiempo, sino que el nuevo récord es de 17 segundos menos. Todos ganamos cuando se rompe un récord y si LeBron rompe el mío, estaré ahí para apoyarlo.”

LeBron tiene un promedio de 27,1 puntos en su carrera, lo que lo ubica en el quinto lugar en la historia de la NBA. Aunque es prácticamente obvio que superará a Abdul-Jabbar, LBJ no se permite pensar de esa manera.

LeBron: ‘No me permitiré pensar en eso’

LeBron dijo que no pensará en romper el récord de Abdul-Jabbar después de pasar a Malone contra los Washington Wizards. El cuatro veces MVP de las Finales quiere que todo suceda “naturalmente”.

“No me permitiré pensar en eso”, LeBron sostuvo acerca de la posibilidad de superar a Abdul-Jabbar. “Siempre he jugado el juego de la forma en que lo he hecho a lo largo de los años, y estas cosas simplemente se han dado naturalmente simplemente por salir y jugar de la manera correcta. Espero lograr eso en algún momento de mi carrera, pero no pensaré demasiado al respecto.”

Será un momento especial la próxima temporada cuando LeBron supere a Abdul-Jabbar. Sin duda, será fascinante si Green y otros jugadores actuales y pasados se presentan al partido para apoyar a Akron Hammer, quien es el único jugador de la historia de la NBA que se encuentra entre los 10 primeros de todos los tiempos en puntos y asistencias.

