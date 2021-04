LeBron le envía un mensaje a los Knicks ¿qué dijo?

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, tiene una historia interesante con los New York Knicks. James siempre ha expresado su amor por jugar en el Madison Square Garden.

Los Knicks han estado ligados a James cada vez que ha sido agente libre incluyendo en el 2010 cuando el equipo favorito de Gotham estaba entre los máximos candidatos para firmar al All-Star. Por todo esto es que los recientes tuits de James están llamando la atención, especialmente entre los fanáticos de los Knicks.

“No se le puede negar a DIPSET!” James dijo en Twitter. “Y la liga está simplemente mejor cuando los Knicks están ganando.”

James retuiteó un mensaje sobre el grupo de hip-hop Dipset que se hizo viral con un rap freestyle sobre los Knicks. A casi un mes de comenzar los playoffs, los Knicks están en el cuarto lugar en la conferencia del este.

Los Knicks eran supuestamente los favoritos para firmar a LeBron en 2010 antes de una desastroza reunión

James finalmente terminó uniéndose a Dwyane Wade y Chris Bosh en Miami en 2010. Bill Simmons de The Ringer señaló en su podcast de junio 2020 que los Knicks eran la primera opción de James cuandó estaba apunto de entrar a la agencia libre antes de una reunión desastroza con la franquicia.

“Por lo que he hablado desde entonces con todas las personas que saben sobre el tema, está claro que los Knicks eran su primera opción,” Simmons explicó. “Lo siento fanáticos de los Knicks, tápense los oídos. Los Knicks lo tuvieron y ellos mismos se perjudicaron y las historias son legendarias. Todas se saben ahora. …Bueno, tuvieron la legendaria reunión. Donnie Walsh estaba en su silla de ruedas y Dolan fue Dolan. No tenían nada preparado y según cuentan, no pudo haber ido peor. Fue un desastre, y pienso que en ese momento, sumado a la década que los Knicks habían tenido pienso que esos tipos simplemente estaban como, ‘olvidate’”

Llegando a “The Decision,” existían aún rumores de que James podría firmar con los Knicks. Había una gran emoción ante la posibilidad de que James firmara con los Knicks. Incluso quien sería en el futuro su compañero de equipo en los Lakers, Jared Dudley, predijo que la superestrella iba a firmar con los Knicks.

“¡¡¡Noticia de último momento!!! Mis fuentes me dicen que Lebron anunciará mañana por ESPN que se va para los NY KNICKS”, Dudley tuiteó en Julio 7, 2010. “Esto es importante… GUAU!!!!”

LeBron está bajo contrato con los Lakers hasta la temporada 2022-23

Lebron James Talks To Stephen A Smith About KnicksLebron talks to Stephen A Smith about Knicks 2008-11-30T12:47:42Z

Antes que los fanáticos de los Lakers comiencen a preocuparse por los recientes tuits de James, cabe recordar que la estrella está bajo contrato con Los Angeles hasta la temporada 2022-23. Aunque todo apuesta a que James se va a retirar con los Lakers, hemos visto que las cosas han cambiado con otras superestrellas de la NBA.

Esta no es la primera vez que James expresa su admiración por los Knicks y la ciudad de Nueva York. James se volcó a las redes sociales en 2020 tras haber donado bicicletas para los adolescentes que viven en Harlem.

“Todos saben que amo a esta ciudad” tuiteó James el 22 de enero de 2020. “Fue genial poder retribuirles con algo ayer.” Lo que me gusta más de NYC…es jugar en el Garden! 🙏🏾👑”

A medida que progresa la carrera de James, parece ser que todos sus legendarios partidos en el Madison Square Garden serán vistiendo el uniforme del equipo visitante. Los fanáticos de los Lakers esperan que esto sea así.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: LeBron James es retado por Donald Trump

Esta es la versión original de Heavy.com por Jonathan Adams