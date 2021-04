LeBron James es retado por Donald Trump

El expresidente estadounidense, Donald Trump apuntó sus críticas hacia Lebron James en un comunicado tras un tuit controversial de la superestrella de Los Angeles Lakers.

Trump rTrump emitió el comunicado el jueves en reacción al tuit borrado de James sobre el asesinato brutal de Ma’Khia Bryant, una joven de 16 años en Columbus, Ohio. Aquí está el comunicado completo, con el énfasis en las palabras en mayúscula:

James había sido criticado por un tuit que decía “EL QUE SIGUE #ACCOUNTABILITY,” con una imagen del policía Nicholas Reardon. James borró el tuit y explicó por qué en uns serie de tuits.

“Estoy cansado de ver que policías asesinen a gente de raza negra. Borré el tuit porque lo están usando para generar más odio. Esto no se trata de un oficial, se trata de un sistema y ellos usan nuestras palabras para crear más racismo. Estos desesperado por ver más CONTABILIDAD,” escribió James por Twitter, antes de continuar, “IRA no le ayuda a nadie, ¡y me incluyo yo mismo! ¡Adquirir toda la información y educarse, sí! Sigo con rabia por lo que le ocurrió a esa chica. ¡Mi solidaridad a su familia y que prevalezca la justicia!”

Aún con la explicación, James ha sido el foco de muchas críticas tras el tuit, esto incluye a la Fraternidad Nacional de Policías.

“@KingJames, con sus vastos recursos e influencia debería educarse sobre los hechos y, francamente, tiene la responsabilidad de hacerlo, antes de opinar,” tuiteó la organización. “Esto es deplorable y extremadamente irresponsable. El oficial salvó la vida de una joven muchacha. NIngún tipo de gaslighting cambiará este hecho.”

