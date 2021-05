LeBron James le envía un mensaje a Chris Paul ¿qué le dijo?

Se conoce muy bien la relación que LeBron James con Chris Paul, Pero ha adquirido un significado agregado ya que Los Angeles Lakers podrá tener una vacante en su plantel dependiendo en la decisión de agente libre que tome el base Dennis Schroder este verano. El contrato de Paul con los Suns se vence en el 2022, pero el jugador tiene una opción en la que, si ejecuta, le permitiría convertirse en agente libre al terminar la temporada. James publicó un deseo de cumpleaños a Paul diciendo que era “mi hermano de otro.”

“¡¡Feliz cumpleaños a mi hermano de otro!!” dijo James por Instagram. “¡Nos hemos conocido por mucho tiempo, mi amigo! Te deseo lo mejor en tu día. ¡¡Que vivas mucho más CP3, Base Dios!! Amor ♾. @cp3 🙏🏾✊🏾🖤👑. ¡Te mando las flores 💐 mientras lo puedas oler!”

Paul sobre su futuro: “Este verano, no tengo idea”

Paul espera ganar $44.2 million la próxima temporada,así que no es una garantía que entre a la agencia libre. Aunque ha tenido una gran campaña, Paul puede optar para salir con la mira puesta en un contrato a largo plazo.

El base de 36 años está promediando 16.2 puntos, 8.8 asistencias, 4.5 rebotes y 1.4 robos esta temporada. Durante un entrevista en abril con Sam Amick de The Athletic, Paul admitió que “no tiene idea” de lo que hará este verano.

“Antes que nada, me encanta aquí [Phoenix],” Paul le dijo a The Athletic. “No sé cuántos años más tendré. Tampoco pienso al respecto. Me siento bien, también. En serio, este verano no tengo idea que voy a hacer. Aunque estoy involucrado con el sindicato y cosas como esas, no sé cuáles son las situaciones de tope salarial de esos equipos. No sé nada de eso. Yo solamente juego. Y como digo, estoy afortunado de tener a mi hermano, un hermano que me ayuda. Yo me enfoco en jugar.”

Stephen A. Smith reportó en el 2020 que CP3 no quiere “perseguir anillos” con los Lakers

Teniendo en cuanta de los obstáculos, las chances de Paul ir a los Lakers son casi nulas pero no fuera de la realidad. De a acuerdo a Brian Windhorst de ESPN, Schroder rechazó una oferta de extensión de los Lakers de cuatro años, $84 millones a principio de temporada. Schroder será agente libre a final de temporada y los Lakers necesitan un plan de contingencia si no puede renovar al base.

Stephen A. Smith de ESPN reportó en noviembre de 2020 que Paul no tiene deseo de unirse a James y los Lakers ya que lo veía como si está persiguiendo anillos. Esto fue días antes de que Paul fuera cambiado a los Suns, así que es posible que cambie de parecer el jugador un años después, especialmente si Los Ángeles sale de manera prematura de los playoffs.

“CP3 no quiere ir a los Lakers,” dijo Smith en First Take en noviembre del 2020. “No sé las razones por qué. Deduzco en base a lo que me han dicho, las razones que me han dicho es que no quiere ir a los Lakers es porque ya están establecidos, ya han cumplido objetivos. No hay mucho más que ellos puedan hacer. Solo estarían haciendo algo por él y eso es perseguir un anillo y ese tipo de cosas no es la que él quiere ser parte. Él prefiere ir a un lugar conde él puede ser sí mismo y ser el líder que es. Si el se va para los Lakers, le saca el balón de las manos a LeBron James.”

