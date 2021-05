Lakers están crípticos sobre la ausencia de LeBron James

El equipo de Los Angeles Lakers está sin LeBron James, quien continúa recobrándose de su lesión de tobillo.

Sin embargo, James no estuvo solo ausente de la cancha el jueves durante la derrota ante Los Angeles Clippers en el Staples Center, sino también del banquillo, algo inusual considerando que él viajó con el equipo anteriormente mientras estuvo lesionado. James también estuvo alejado del equipo contra los Nuggets a principio de esta semana.

Cuando preguntaron por qué James no estaba con el equipo, el entrenador Frank Vogel no dio muchos detalles, diciendo únicamente que la ausencia no se debía a ningún motivo de salud.

“LeBron simplemente no está aquí,” dijo Vogel. “No estará con nosotros en Portland pero se reunirá con el equipo después.”

LeBron James has not been on the bench for the Lakers last two games. Frank Vogel first told @kylegoon there is no medical reason for that, and later added, "He's just not here." LeBron was with them in practice yesterday and shoot around today, but will not travel to Portland.

— Bill Oram (@billoram) May 7, 2021