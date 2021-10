Estrella de los Celtics arremete contra LeBron James por las vacunas COVID

Con la temporada de la NBA que comenzará pronto, el estado de vacunación de muchos jugadores se ha convertido en un tema de conversación nacional. Un jugador que terminó poniéndose la vacuna fue la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James. En el pasado, mantuvo el asunto en privado, pero decidió dar una respuesta definitiva durante el reciente día de prensa de su equipo. Sin embargo, puede que no haya sido la respuesta que muchos querían.

“Estamos hablando de cuerpos individuales”, dijo LeBron la semana pasada. “No estamos hablando de algo político, racismo o brutalidad policial. Estamos hablando del cuerpo y el bienestar de las personas. No creo que yo personalmente deba involucrarme en lo que otras personas deben hacer por sus cuerpos y sus medios de vida”.

Como el nombre más importante de la NBA y posiblemente el nombre más importante en los deportes estadounidenses, esta podría haber sido una oportunidad para que LeBron intentara influir en muchas opiniones sobre la vacuna.





NBA | ¡Para que se lo APLIQUEN en la NBA! El COHERENTE MENSAJE de LEBRON sobre la VACUNA | Diario As El jugador de los Lakers fue preguntado acerca de su situación personal con la vacunación. Lebron James aclaró su posición, pero asegura no querer servir de ejemplo para nadie. No olvides suscribirte a nuestro canal: youtube.com/user/DIARIOAScom Y síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/as Twitter: twitter.com/diarioas Instagram: instagram.com/diarioas/ 2021-09-29T11:06:09Z

Pero no fue así, en cambio, el deportista decidió no presionar demasiado sobre la importancia de ponerse la vacuna.

Otro jugador de la NBA que tuvo un problema importante con esos comentarios fue el centro de los Celtics de Boston, Enes Kanter. El deportista cree que LeBron debería haber instado a las personas a que se vacunen.

“Cuando lo escuché, me sentí muy decepcionado y eso fue ridículo”, dijo Kanter sobre los comentarios sobre la vacunación de LeBron el sábado en CNN. “Obviamente, LeBron James, es una de las caras de la liga, y debería ser el primero en salir y decir: ‘Escuchen, todos. Recibí la vacuna y estoy alentando a todos, a mi comunidad, a todos, fanáticos del baloncesto, fanáticos del baloncesto y fanáticos del deporte a que salgan y se pongan esta vacuna, para que podamos salvar otras vidas’. Cuando escuché eso, Simplemente no lo podía creer. Pero espero que pueda informarse sobre esta vacuna e inspirar y animar a otras personas a su alrededor”.





Si te vacunas, podrás ver jugar a los Lakers | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Las autoridades en el país están buscando la manera de convencer a quienes aún no se han vacunado. Boletos para la NBA, paquetes hoteleros o becas son algunos de los premios para convencerlos. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los… 2021-05-23T00:06:33Z

LeBron nunca ha sido de los que se callan sobre temas que le apasionan. Explicó por qué decidió permanecer mayormente callado sobre el asunto, pero eso claramente no fue un razonamiento suficientemente bueno para Kanter.

¿Los Lakers alcanzarán el estado de vacunación al 100%?

Independientemente de lo que LeBron tenga que decir sobre la vacuna, el hecho de que se haya puesto las inyecciones, alivia a los Lakers de un posible dolor de cabeza. De hecho, el equipo podría estar completamente vacunado la noche del estreno, según el gerente general Rob Pelinka.

“Hemos trabajado muy duro con nuestros socios de UCLA Health y los médicos de nuestro equipo, jugadores, agentes y miembros de la familia, y en la noche inaugural cuando jugamos contra los Golden State Warriors, todos los jugadores que actualmente están inscritos en nuestra lista, esta noche se considerará completamente vacunada”, dijo Pelinka recientemente.

El comodín más grande del equipo fue Dwight Howard, quien dijo el año pasado que él personalmente no creía en las vacunas, a través de USA Today. Durante el día de los medios, se negó a responder si estaba vacunado o no. A pesar de eso, Pelinka afirma que los Lakers alcanzarán el estado de vacunación completa, lo que debe significar que Howard ha decidido ponérsela.

Frank Vogel elogia al equipo por su estado de vacunación

Tener un equipo completamente vacunado podría convertirse en una gran ventaja para los Lakers. No tendrán que preocuparse tanto por los protocolos COVID-19 esta temporada. El entrenador en jefe Frank Vogel está entusiasmado con la noticia.





Rob Pelinka discusses the 2021-22 Lakers Subscribe for the latest Lakers' content: youtube.com/channel/UC8CSt-oVqy8pUAoKSApTxQw Follow us on Facebook: facebook.com/lakers Follow us on Instagram: instagram.com/lakers/ Follow us on Twitter: twitter.com/Lakers Get the Lakers app: nba.com/lakers/multimedia… 2021-09-23T23:51:21Z

“Bueno, es enorme”, dijo Vogel en la charla con los medios. “Obviamente, desea no verse comprometido de ninguna manera con ausencias prolongadas por cuarentenas o cuarentenas de exposición. Fueron costosas el año pasado para nuestro grupo. No todos, no todos los equipos de la liga este año tienen ese lujo, pero nosotros sí. Y hubo muchas conversaciones y educación para hacer eso en el camino y estoy muy orgulloso de nuestros muchachos por hacer ese compromiso y espero que no tengamos algunas de esas interrupciones como lo hicimos el año pasado”.

Mira aquí la nota original en Heavy.