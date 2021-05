LeBron James critica a la NBA después de nueva derrota

Pasa por un mal momento el equipo de Los Angeles Lakers al haber perdido seis de sus últimos siete partidos y comienza a ser una posibilidad tener que disputar el torneo “play-in” para poder entrar a la postemporada a falta de nueve partidos para que termine la temporada regular.

La última derrota de los Lakers llegó a manos de un equipo de los Raptors que llegó corto al partido del domingo. Ahora los actuales campeones se encuentran en el sexto lugar de la Conferencia del Oeste. Los Lakers están iguales con los Mavericks y Trail Blazers con marca de 36-28, asíq que todos los partidos de ahora en adelante tienen un peso extra para evitar una situación de play-in en la que los equipos en séptimo y octavo lugar se enfrentan.

Aquí tienen un repaso de como se disputa el torneo de play-in tournament, via NBA.com: Al final de la temporada regular pero antes del comienzo de la primera ronda de los playoffs, el equipo con la séptima mejor marca en cda conferencia se enfrentará al equipo con la octava en un partido Play-In (el “partido 7 vs. 8”). El ganador de ese partido terminará siendo el séptimo clasificado en cada conferencia. El equipo en noveno puesto en cada conferencia recibiría la visita del décimo mejor en el partido “9 vs. 10”. El perdedor del partido 7 vs. 8 recibirá la visita del ganador del partido 9 vs.10 y el ganador de ese partido en cada conferencia sería el octavo clasificado. LeBron James: “Tienen que echar al que inventó esta m****a”

Es complicado, especialmente después de una temporada completa. Esto es algo del cual no es del gusto de LeBron James, especialmente con sus Lakers viendo a esta realidad cmo una posibilidad.

“No importa donde terminemos. Esa es mi mentalidad. Ya sea que seamos sextos, quintos, o lo que sea. O si terminamos en ese playoff, o lo que sea esa cosa. El que invento esa m*****a, lo tienen que echar,” dijo James el domingo.

Los Lakers no tienen una seguidilla fácil de partidos para terminar la temporada regular. Solamente un partido no se encuentra en noches seguidas y siete de los últimos nueve son contra equipos actualmente en la postemporada.

La salud es la prioridad para los Lakers yendo hacia el futuro

James dejó el partido a mediados del cuarto periodo y no regresó contra los Raptors, aun con los Lakers pudieron acercarse al final. El equipo dijo que estaba lidiando con un dolor en su tobillo tras haber perdido 20 partidos.

Los Lakers terminan el lunes por la noche una serie de partidos ida y vuelta contra Denver el lunes y el estado de James era incierto.

“El plan era ver cómo me sentí y lo tomaremos desde ese momento,” dijo James. “Lo más importante es estar saludable y estar totalmente listo cuando importe.”

Los Lakers han sido diezmados por las lesiones esta temporada, los más notables fueron a James y Davis. El equipo está extra cauteloso con las dos estrellas, pero el equipo no tuvo problemas en formar una química de nivel campeón aún con ellos estando ausentes por tiempo extendido.