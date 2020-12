Lebron James le contesta a Kyrie Irving y dice por qué sus compañeros lo hirieron

El base de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving causó mucha controversia en octubre cuando muchos creyeron que estaba criticando a LeBron James.

“Esta es la primera vez que puedo mirar a alguien y decir… este hijo de p**a también puede convertir ese tiro,” dijo Irving a Kevin Durant en su podcast.

“Why must it always be brother against brother? Why? If I’m addressing anyone, I’ll say their name.”

Kyrie denies taking shots at LeBron after his comments on KD’s podcast pic.twitter.com/2LSnCv6Dby

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 1, 2020