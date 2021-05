El comienzo de la postemporada comenzó mal para Los Angeles Lakers. Parece que fueron superados por los Phoenix Suns en el primer partido y hasta la superestrella Anthony Davis tuvo uno de sus peores partidos como jugador de los Laker. Tuvo un -20 en el partido y apenas anotó 13 puntos.

Hasta Davis no podía esconder la realidad de que tuvo un mal partido y asumió la culpa por la derrota.

“No hay manera en la que podamos ganar un partido, menos una serie jugando de la manera que jugué,” dijo Davis después del partido. “Así que es mi culpa. Tomo la responsabilidad, seguramente. Estarems mejor en el segundo partido.”





Play



Lakers Postgame: Anthony Davis (5/23/21) Subscribe for the latest Lakers' content: youtube.com/channel/UC8CSt-oVqy8pUAoKSApTxQw Follow us on Facebook: facebook.com/lakers Follow us on Instagram: instagram.com/lakers/ Follow us on Twitter: twitter.com/Lakers Get the Lakers app: nba.com/lakers/multimedia… 2021-05-23T23:43:10Z

la buena noticia es que no se puede imaginar a Davis jugando peor. Su compañero, LeBron James cree que Davis está a punto de tener un gran partido.

“Es AD siendo AD,” dijo James. “Cada vez que habla con la prensa y les dice a ustedes que no podemos ganar con él jugando de la manera que jugó, siempre responde. así que estoy esperando eso.”

“Cuando AD es AD, seremos los Lakers.”

Cómo Davis reaccione en el segundo juego de la serie puede definir la serie para los Lakers.





Play



Video Video related to lebron james sale a defender a anthony davis tras derrota ante los suns: ¿qué dijo? 2021-05-24T21:29:59-04:00

LeBron no cree que es justo culpar a Davis

El partido de Davis fue pobre, pero no fue el único jugador que no rindió. LeBron tampoco tuvo una gran actuación al anotar solamente 18 puntos. Él agradeció la decisión de Davis en tomar ese tipo de responasabilidad, pero va más allá de una mala actuación.

“Nunca es solamente una persona, pero me encanta que AD se presiona a sí mismo,” dijo LeBron. “Somos un mejor equipo cuando es agresivo, somos un mejor equipo cuando él pide el balón, pero todos podemos hacer un poco mejor también. Esta noche fue genial para que jugaramos mejor. No hicimos eso, y esperamos hacerlo en el segundo partido.”

Los Lakers perdieron todos los primer partido de los playoffs de la conferencia de oeste la temporada pasada. Todavía no es moment de estar paniqueando. También no se puede imaginar que Los Ángeles pueda jugar peor que lo que jugaron en el primer partido y apenas perdieron por nueve puntos. El segundo partido debe ser más competitivo.

Frank Vogel buscando ajustar para ayudarle a Davis

Al final de cuentas, los Lakers necesitan que Davis mejore. Está en medio de su peor campaña desde que era novato y sigue teniendo problemas. El entrenador Frank Vogel sabe que Los Ángeles tiene que ajustarse.

“Hay muchas cosas que podemos hacer,” dijo Vogel. “No voy a entrar en detalle sobre los ajustes y cómo se verán, pero podemos hacer mejor y tomar ventaja de la atención que atrae.”





Play



Lakers Postgame: Frank Vogel (5/23/21) Subscribe for the latest Lakers' content: youtube.com/channel/UC8CSt-oVqy8pUAoKSApTxQw Follow us on Facebook: facebook.com/lakers Follow us on Instagram: instagram.com/lakers/ Follow us on Twitter: twitter.com/Lakers Get the Lakers app: nba.com/lakers/multimedia… 2021-05-23T22:55:09Z

Davis debe setar dominando a los Suns. A principios de mes de mayo, anotó 42 puntos contra ellos. Deandre Ayton es un jugador joven de calidad, pero no está al nivel de Davis. No hay razón por la cual lo esté superando. Davis también tiene que tomar ventaja de que está enfrentándose a equipo que tiene una delantera que le falta mucha experiencia.

shop_now link=”https://www.instagram.com/ahoramismousa/” new_tab=true]Sigue a AhoraMismo en Instagram[/shop_now]

LEER MÁS: Chris Paul responde a los Lakers después de acusaciones: ¿Que dijo?

Esta es la versión original de Heavy.com por Austin Boyd