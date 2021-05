Chris Paul responde a los Lakers después de acusaciones: ¿Que dijo?

En poco tiemo la serie de playoffs entre Los Angeles Lakers y los Phoenix Suns ya se convirtió en un evento aguerrido. Al principio del partido, Chris Paul se lesionó su hombro. Pudo regresar pero era muy evidente que le molestaba durante todo el partido. Más adelante, Paul causó que LeBron James se lesionara su hombro cuando cayó de manera extraña al intentar recuperar un rebote.

El entrenador de los Lakers Frank Vogel habló sobre los que hizo Paul en la jugada.

“Fue un posicionamiento supremamente agresivo y una jugadoa peligrosa,” dijo Vogel después del partido. “LeBron estaba en el aire y le cortaron la piernas. Los muchachos lo apoyaron. No vi exactamente lo que pasó durante los altercados, pero tenermos el video para ver exactamente lo que pasó.”

Paul y LeBron son muy buenos amigos, así que es poco probable que él lo quiso lesionar. Él respondió a las acusaciones de Vogel y dejó my claro que no quiso lesionar a nadie.

“No sé nada sobre eso. No tengo nada que decir sobre esto. Apenas estamos jugando al baloncesto y compitiendo,” dijo Paul a Chris Hayes de Yahoo Sports. “Estoy agradecido que conseguimos la victoria y estoy esperando el segundo partido.”

Sin embargo, LeBron pudo continuar jugando pero ese momento generó un susto.

Las preocupaciones sobre las lesiones de LeBron están más acentuadas esta temporada. Tiene 36 años y ha perdido 27 partidos de temporada regular. El muy durable LeBron ya no está tan durable así que cada que cae fuerte, los Lakers respiran profundo. Anthony Davis estuvo de acuerdo de que la jugada fue “peligrosa,” pero entiende que no hubo mala intención.

“Siempre que le pegas a la pierna a alguien,siempre será una jugada peligrosa. eso no es algo que quieres hacer,” dijo Davis después del partido. “No quieres que nadie se lesione en jugadas como esas. Pero la intensidad es la que debe ser. Los muchachos peleando, hablando, contestando. Así es el baloncesto de postemporada.”

Paul también tiene 36 años y sigue buscando su primer título. Era esperado que iba a salir de manera agresiva en el primer partido contra los campeones defensores. Dicho eso, él y LeBron deben se ser un poco más cauteloso yendo hacia el futuro.





El estatus de Paul previo al segundo partido

La lesión de hombreo de Paul parecía serio durante el partido. Afectó su capacidad de hacer jugadas y fue causa de algunas pérdidas de balón. Sin embargo, no tiene planes de perderse partidos en este momento.

“Voy a estar recibiendo tratamiento 24 horas al días,” Paul le dijo a Yahoo Sports. “Pero estaré listo para el Juego 2 el martes.”

Paul ha visto campañas de postemporada descarrilarse por causa de lesiones en el pasado. Su cuerpo a vece no aguanta hacia el final de la temporada. Es un gran competidor mientras que su cuerpo le permita. Desafortundamente para los Suns, ellos tuvieron el enfrentamiento más difícil en la primera ronda. Paul no va a poder descansar mucho mientras que juegan contra los Lakers.

