El Barça vuelve a fijarse en Lautaro Martínez

El agente de Lautaro Martínez ha ofrecido al FC Barcelona la esperanza de que el delantero internacional argentino pueda ser atraído por el equipo catalán en el mercado de fichajes de verano del Inter de la Serie A.

La estrella del Inter ha admitido que estuvo “muy cerca” de fichar por el Barcelona en el verano de 2020, pero la transferencia finalmente no se materializó. Sin embargo, ha vuelto a surgir la especulación de que podría unirse a los catalanes y, según los informes, el Inter necesita vender debido a las deudas del club.

El agente de Martínez, Alejandro Camano, le dijo a Iván San Antonio en Diario Sport que el joven de 23 años estaría feliz de jugar para los catalanes.

“Estamos muy tranquilos, primero tenemos que resolver la situación del Inter, pero por supuesto que a él le gustaría”, dijo. “¿A quién no le gustaría jugar en el Barcelona? Es uno de los clubes más grandes del mundo”.

El Barcelona ya incorporó a la plantilla a Eric García, Sergio Agüero y Emerson Royal, pero el presidente Joan Laporta ha prometido más traspasos. Seguramente se necesitarán ventas antes de que se pueda hacer un acercamiento por Martínez, y Camano agregó que aún no ha tenido noticias de los catalanes.

“Nadie de Barcelona me ha llamado. Tengo una buena relación con Mateu [Alemany], pero no hay nada, por eso no lo estamos pensando ahora”, agregó. “Está preparado para cualquier desafío. Lautaro es un jugador que no pasa desapercibido y puede afrontar cualquier responsabilidad”.

Martínez se encuentra actualmente con el equipo de Argentina, incluido el capitán del Barcelona Lionel Messi y el nuevo fichaje Agüero, para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo y Copa América.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

El Barcelona sigue esperando conseguir un gran fichaje

Los problemas económicos del Barça dificultarán la contratación de grandes estrellas este verano, pero el club no ha perdido la esperanza de traer un “fichaje titular” como Martínez o Erling Haaland del Borussia Dortmund, según Diario Sport.

Los catalanes están “seguros” de poder recaudar los fondos necesarios para lograr tal traspaso. Jugadores de ataque como Antoine Griezmann o Ousmane Dembele podrían ser “sacrificados”.

El informe agrega que Dembélé será vendido si no renueva su contrato que vence en 2022, mientras que la situación de Griezmann en el club se evaluará después de la próxima Eurocopa.

¿Cuánto costaría Martínez?

Lautaro Martínez no saldrá barato, especialmente después de una temporada en la que ayudó al Inter a conseguir su primer título de la Serie A en 11 años. El delantero terminó la campaña 2020-21 con 17 goles en la liga y formó una prolífica asociación con Romelu Lukaku.

Sky Italia ha informado que los nerazzurri quieren 90 millones de euros ($109 millones de dólares) para Martínez, que se dice que está “esperando al Barça”, según informó Diario Sport. También ha habido interés por parte del Atlético de Madrid, campeón de La Liga, pero los rojiblancos también pueden tener dificultades para financiar una transferencia.

No hay duda de que Martínez ha estado en el radar del Barça durante algún tiempo y el Inter podría ser vulnerable a las ofertas por sus principales estrellas este verano. Sin embargo, los catalanes también se encuentran en una situación financiera complicada y tienen mucho trabajo si quieren traer al argentino antes del inicio de la campaña 2021-22.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: El Barça listo para comenzar con la ‘Operación Salida’