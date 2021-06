INFORME: Los Lakers tienen interés en jugador de los Pacers

El equipo de Los Angeles Lakers ha expresado interés en el pívot de los Indiana Pacers, Myles Turner y estarían considerando agregar al dos veces líder en bloqueos de la NBA a su plantel esta temporada libre.

Los Lakers supuestamente hicieron indagaciones sobre el canje de Turner anteriormente pero podrían confirmar esta temporada libre al buscar refozar una posición que fue un misterio la temporada pasada. El reporte llega vía J. Michael del Indianapolis Star, quien también lista a Charlotte como un posible destino.

Charlotte ha estado interesado en Turner, a quien pasaron en el draft del 2015 para poder firmar en su lugar a Frank Kaminsky, y hay otros como los Knicks y los Lakers que han demostrado interés por el jugador de 6’11” durante más de una temporada.

Turner fue titular en 47 partidos de los Pacers la temporada pasada, promediando 12.6 puntos, 6.5 rebotes y tiene récord de liga con 3.4 tapones por partido. Agregarlo a un la alineación titular que incluye a LeBron James y a Anthony Davis le permitiría a los Lakers la posibilidad de mejorar su ya infranqueable defensa.

El problema sería el altísimo salario de Turner, que será de $18 millones de dólares durante las dos próximas temporadas. La extensión del contrato de Kyle Kuzma de 40 millones por tres años lo convertirían en moneda de cambio en el acuerdo, ya sea como jugador joven con el cual se puede armar y tema salario.

Lakers tuvieron muchos problemas en el pívot durante el final

Los campeones defensores comenzaron el año con lo que parecía una mejoría en la posición al firmar al sexto hombre del año, Montrezl Harrell y al ex defensor del año Marc Gasol.

Sin embargo, con la incorporación de Andre Drummond enturbió la rotación y el equipo tuvo problemas para mantener la consistencia.

Gasol tiene un año más de contrato, aunque los Lakers podrían elegir ir en otra dirección con el español que cumplirá 37 años la próxima temporada.

“Estoy muy agradecido por el año que viví,” dijo Gasol. “Obviamente, no terminó como todos queríamos, pero ha sido mejor de lo que se ve desde afuera probablemente para mí en lo personal. Disfruté de algunas de las cosas que pasaron y de otras no tanto. Intento ser positivo y como dije, estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve aquí”.

Harrell tiene la opción de jugador pero fue también muy ambiguo en cuanto a un posible regreso.

Los Lakers han dejado en claro que ven a Drummond como un miembro del equipo en el futuro a pesar de que el dos veces All-Star es un agente libre.

“Dre fue excelente para nuestro equipo,” Vogel dijo durante su entrevista de salida. “Déjame comenzar diciendo eso. Esperamos que sea un laker por mucho tiempo. Jugó bien, y encajaba perfecto con la cultura del equipo. Se adaptó bien a los otros muchachos y a todos les caía muy bien. Nosotros … Nosotros lo hemos estado diciendo todo el tiempo: nos preocupaba cuánto tiempo tendríamos para los playoffs y con AD afuera y Bron que solo había jugado en verdad dos partidos con Drum antes de que comenzaran los playoffs, simplemente no tuvimos el tiempo para formar esa unión que queríamos”.

Drummond no se ha comprometido ni con uno ni con otro aún, pero jugar junto a Davis y James es un gran atractivo para cualquier jugador.

