Lakers posiblemente interesados en reunión con pivot tras ser liberado

DeMarcus Cousins estará buscando un nuevo equipo después de que él y los Houston Rockets decidieron apartarse de manera mutua el sábado.

Shams Charania de The Athletic reportó que el pivot y los Rockets estarán yendo por sus caminos separado “en los próximos días.” Él dijo que los Rockets querían ser más pequeños en su frente de ataque y le quieren dar la oportunidad para que Cousins fiche con otro equipo.

The Houston Rockets and center DeMarcus Cousins are planning to part ways in coming days, sources tell @TheAthletic @Stadium . Houston wants to go smaller, younger in frontcourt when Christian Wood returns and this allows Cousins to find an opportunity elsewhere.

Después de haber tenido una serie de lesiones de pierna que descarrilaron su carrera, Cousins finalmente estaba saludable esta temporada después de firmar un contrato por la cifra miníma para veteranos con los Rockets. Había jugado en 25 partidos, siendo titular en 11 ocasiones, promediaba 20.2 minutos por partido. Había anotado 9.6 puntos por partidos con 7.6 rebotes mientras acertaba en 33.6 por ciento de triples.

El timing fue muy curioso ya que los Rockets garantizaron el contrato de $2.3 millones por lo que resta de la temporada el viernes, de acuerdo a Adrian Wojnarowski de ESPN.

The Houston Rockets have guaranteed center DeMarcus Cousins' $2.3M contract for the rest of the season, sources tell ESPN. Teams have until February 27 to make that decision on non-guaranteed deals.

La operación pudo haber sido una muestra de buena fe ya que Cousins estaba jugando sólidamente y ahora es un agente libre. Él está libre para firmar con cualquier equipo y los Rockets pueden desarrollar talento más joven al querer ser un equipo más pequeño. El jugador revelación de 25 años Christian Wood actualmente se encuentra fuera de acción por una lesión de tobillo.

Cousins tendrá gente interesada y los Lakers aparentemente están entre los equipos interesados, de acuerdo a Kevin O’Connor de The Ringer.

Sources: The Lakers will be among the teams to pursue DeMarcus Cousins.

The market will be limited for Cousins, sources say. He has struggled this year after returning from multiple major injuries. But for LA or any team in need of big man depth, few options bring higher upside.

