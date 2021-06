Lakers podrían cambiar a jugador clave por anotador de alto nivel:

Los Angeles Lakers tendrán que ser creativos durante la temporada libre para poder concretar una acquisición de alto nivel en su plantel. Greg Swartz de Bleacher Report sugiere que los Lakers pueden buscar al anotador de los Pistons Jerami Grant. Swartz hizo una propuesta que tiene a Kyle Kuzma como moneda de cambio además de dos futuras selecciones (2023, 2024) a cambio de Grant.

El punto de venta para los Lakers es obvio para el equipo ya que llega al plantel un tercer anotador de alta calidad al lado de LeBron James y Anthony Davis. El potencial de Kuzma ha generado mucha intriga alrededor de la liga, pero fue notoria la falta de consistencia en el frente de ataque de los Lakers rudante la postemporada. Grant estuvo en el top 30 en la NBA en puntos anotados al promediar 22.3 puntos además de 4.6 rebotes, 2.8 asistencias y 1.1 tapones en 54 partidos para los Pistons.

Hay un par de detalles sobre la propuesta y lo hacen una opción realista. hasta con nueve agentes libres, los Lakers no tiene espacio salarial y necesitaría que abrir más salario en el negocio para poder hacerlo realidad. El salario de Grant de $20 millones la próxima temporada es siete millones más que Kuzma, significando que tendrían que agregar más jugadores para que este cambio sea factible dentro de las reglas de tope salarial. Los Lakers no pueden cambiar la primera selección de este año hasta que termine el draft.

El valor de Kuzma bajo en los playoffs

La posibilidad de Kuzma y un trío de selecciones serán suficientes para seducir a los Pistons en enviar a su máximo anotador a los Lakers se tendrá que ver. Para los Lakers, la gran preocupación con Grant es que el alero está produciendo bueno numeros por causa de estar en uno de los peores equipos de la liga. Hay mucha más presión teniendo que jugar a lado de James y Davis.

“Los Pistons estarán con muchas dudas sobre si dejarán ir a Grant, pero los Lakers pueden hacer una gran oferta por él,” notó Swartz. “Grant es la combinación perfecta de ofensiva y versatilidad defensiva que necesita el plantel de los Lakers. Puede jugar como ala-pívot al lado de Anthony Davis en formaciones más pequeñas o salir a la ala cuando LeBron James está en la punta.”

Los Lakers se espera explorar cambiar a Kuzma durante la temporada libre

Kuzma es una de las pocas opciones que tienen los Lakers y se espera que el equipo explorará moverlo este verano. Aunque tuvo problemas en la postemporada, Kuzma tienen un contrato de tres años, $39 millones es razonable para el jugador de 25 años. Mark Medina de USA Today reportó que todo indica que los Lakers considerarán ofertas por por Kuzma en los próximos meses.

“No, James y Davis no se irán a ninguna parte,” notó. “Pero no veo porque los Lakers tendrían interés en retener a Dennis Schroder, Andre Drummond y Montrezl Harrell. Los Lakers deben quedarse on Alex Caruso y Talen Horton-Tucker ya que son jugadores secundario con los que se pueden contar. Pero esperen que Kyle Kuzma esté mencionado en discusiones considerando su extensión que beneficia a su equipo además de no ser consistente durante toda la temporada.”

En lo que se refiera a Grant, los Lakers lo verán difícil que los Pistons lo dejen ir sabiendo bien lo que ofrece. El entrenador de los Pistons Dwane Casey explicó por qué Grant tuvo tanto éxito este año.

“Lo terminas conociendo como persona. Es genuino, humilde, tiene hambre y es motivado,” dijo Casey a NBA.com. “Es un gran joven. Quiere ser uno de los mejore en la liga. Es mucho más de lo que esperaba como anotador y alguien que tiene esa habilidad en esta liga.”

