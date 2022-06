Ya se hablan de las expectativas de los Lakers para la próxima temporada

La temporada 2021-22 fue difícil para Los Angeles Lakers. Terminaron en el puesto número 11 en la clasificación de la Conferencia Oeste y no llegaron al torneo play-in a pesar de contar con LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook.

Frank Vogel recibió la bala más grande de la desastrosa temporada de los Lakers. Fue despedido como entrenador el 11 de abril, el mismo día que los jugadores de Los Angeles realizaron sus entrevistas de salida con los medios. Después de entrevistar a varios candidatos, los púrpura y dorados contrataron a Darvin Ham para reemplazar a Vogel, quien llevó a la franquicia al campeonato de 2020 en su primera temporada al mando.

Se espera que James, Davis y Westbrook regresen a los Lakers la próxima temporada. En una columna del 17 de junio titulada “Rankings muy tempranos de la NBA 2022-23”, Andy Bailey de Bleacher Report proyectó que Los Angeles terminaría como el 15.º mejor equipo de la NBA y clasificaría para el torneo play-in.

“Si los tres están en el púrpura y dorado nuevamente, LA necesitará tiradores más confiables (fue el 21° en triples por cada 100 posesiones y el 22° en porcentaje de triples la temporada pasada). Pero los Lakers no tienen suficiente espacio en el tope salarial para buscar eso en la agencia libre”, escribió Bailey. “Lo mejor que pueden hacer es una exención de nivel medio para los contribuyentes de $6,4 millones. Eso puede ser suficiente para atraer a alguien a las luces brillantes de Los Ángeles, pero puede que no les de el tipo de diferenciador que los Lakers necesitan.”

Bailey tiene a los Golden State Warriors, los Memphis Grizzlies, los Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, los Dallas Mavericks, los Phoenix Suns, los Minnesota Timberwolves, los New Orleans Pelicans y a Utah Jazz terminando por delante de los Lakers en el Oeste. Los seis primeros se clasifican automáticamente para los playoffs, mientras que los que terminen en séptimo, octavo, noveno y décimo lugar llegan al torneo play-in.

Bailey predice que los Lakers terminarán en décimo lugar en la Conferencia Oeste.

Los Lakers no pueden hacer cambios drásticos

Los salarios de James ($44,5 millones), Davis ($38,0 millones) y Westbrook ($47,1 millones) probablemente dificultarán que la directiva de los Lakers renueve la plantilla. Cambiar a Westbrook es la mejor manera de que Los Angeles tenga tiradores y defensores alrededor de LBJ y AD.

Sin embargo, según Marc Stein de Substack, los equipos le están pidiendo a los Lakers que renuncien a activos adicionales para intercambiar a Westbrook y los púrpura y dorado no tienen interés en hacerlo.

“Los Lakers están ignorando a los escépticos una vez más e insistiendo ante cualquiera que escuche que preferirían mantener a Russell Westbrook en la lista para la próxima temporada antes que entregar activos adicionales para convencer a alguien de que cambie por él”, informó Stein en mayo. “También se dice que los Lakers insisten en que no liberarán al ex MVP y se comerán su opción de jugador de $47,1 millones para la próxima temporada después de que Westbrook tome esa decisión.”

James, Davis, Talen Horton-Tucker y Austin Reaves (no garantizado) son los únicos jugadores bajo contrato con los Lakers la próxima temporada. Westbrook tiene una opción de jugador valuada en $47,1 millones y se anticipa que la tomará.

Ocho jugadores del equipo 2021-22 ingresarán a la agencia libre sin restricciones este verano. Ellos son Avery Bradley, Wayne Ellington, Dwight Howard, Carmelo Anthony, Kent Bazemore, Malik Monk, Wenyen Gabriel y DJ Augustin.

Los Lakers tienen que confiar en que Ham sea el factor x

Los Lakers tienen que confiar en que Ham sea el factor x la próxima temporada, ya que la lista no cambiará demasiado. Durante su conferencia de prensa de presentación el 6 de junio, Ham dijo que brindar un entrenamiento constante será clave para tomar control del vestuario.

“Mi objetivo es continuar con el desarrollo de nuestros jugadores más jóvenes y hacer que esos muchachos se sientan cómodos sin tener que correr a una cabina telefónica y ponerse una capa y tratar de salvar el día”, dijo Ham. “Y si se cometen errores, tengo que ser capaz de entrenar a esos tres muchachos como lo hago con el resto de la plantilla.”

“Tenemos un dicho: ‘Hechos sobre sentimientos’. Y una vez que ves la película, eso es un hecho. No cumpliste con tu trabajo, entonces eso tiene que ser señalado. Porque si no puedo señalárselo a uno de nuestros Tres Grandes, entonces el último hombre o alguien en la rotación, no se tomarán en serio lo que estamos haciendo.”

James, quien promedió 30,3 puntos, 8,2 rebotes y 6,2 asistencias en 2021-22, será elegible para una extensión de dos años y $97 millones el 4 de agosto. Se convertirá en agente libre sin restricciones en el verano de 2023 si cumple su contrato actual.



