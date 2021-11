Lakers podrían generar cambio por un All-Star, según ex directivo: ¿Quién llegaría?

El equipo de Los Angeles Lakers no tienen muchas opciones si deciden deshacerse de Russell Westbrook. Durante una entrevista en The Bill Simmons Podcast, el ex directivo de los Mavericks, Haralabos Voulgaris, notó que los Lakers no deberían ser descartados como uno de los posibles destinos del base de los Rockets, John Wall.

Simmons explicó que los Timberwolves son uno de los pocos equipos que podrían contratar a Wall, pero agregó que los Rockets podrían intercambiar a Wall por Wesbrook de nuevo en un escenario de traspaso poco probable.

“Les estoy mencionando al único equipo [Timberwolves]. Son los únicos, a menos que envíen a Wall a los Lakers para volver a adquirir a Westbrook”, Simmons dijo en el episodio del 24 de noviembre.

Mientras que Simmons dijo que el traspaso es improbable, Voulgaris confesó que la idea no debería ser descartada dada la tendencia de los Lakers a generar traspasos importantes.

“Nunca subestimen la habilidad de los Lakers a generar traspasos que ningún otro haría”, respondió Voulgaris. “Sin duda que ellos son los que hacen esas cosas. Consiguen lograrlo”.

Ambos Wall y Westbrook tienen contratos indeseables casi idénticos que vencen el 2023

Wall y Westbrook fueron parte de un traspaso entre los Wizards y los Rockets en 2020. Ambos comparten algunas similitudes en el sentido que ambos son ex all-star con contratos poco atractivos. El salario de Wall para este año es de 44.3 millones, mientras que su acuerdo de 4 años por 171 millones de dólares se terminará luego de la temporada 2022-23.

Westbrook tiene un contrato casi idéntico al de Wall para los próximos dos años, ya que el base de los Lakers ganará 44.2 millones esta temporada, y también será agente libre en 2023. Ambos guardias tienen una cláusula que podría convertirlos en agentes libres luego de esta temporada.

Los Rockets no están dejando a Wall que juegue ya que están buscando traspasar al base

John Wall dunking at Toyota Center, working out pregame. pic.twitter.com/0DXRNJKJNB — Ari Alexander (@AriA1exander) November 25, 2021

Los Rockets están decididos a no dejar que Wall juegue, ya que el equipo está buscando opciones de traspaso para el cinco veces all-star, según Tim MacMahon, de ESPN. La supuesta lógica es que el equipo, con un registro de 2-16 no tienen problema en dejar a Wall afuera ya que se están acercando a otra selección alta en la lotería del draft.

“El compromiso con Kevin Porter hijo (20 años) and Jalen Green (18 años) deja a Wall, cinco veces all-star que fue traspasado a Houston como parte del acuerdo por Westbrook el año pasado, sin tener un puesto de titular”, detalló MacMahon el 14 de septiembre. “No se espera que Wall, de 31 años, juegue para Houston, ya que la directiva del equipo y Wall decidieron mutuamente que el rol de suplente no sería beneficioso para ninguno de los dos, según algunas fuentes”.

¿Por qué generarían los Lakers un cambio por Wall?

La pregunta obvia es si los Lakers estarían interesados en considerar un traspaso por Wall. Puede parecer como una opción poco atractiva, pero los Lakers estarán limitados a la hora de buscar acuerdos por Westbrook. Luego de perderse toda la temporada 2019-20, Wall promedió 20.6 puntos, 6.9 asistencias, 3.2 rebotes y 1.1 robos mientras que promedió 31.7% en tiros de tres.

El base no sería una gran mejora como tirador comparado con Westbrook ya que Wall ha promediado 32.3% en tiros de tres durante su carrera. Chris Mannix, de Sports Illustrated, cree que el base de 31 años todavía puede jugar a un nivel alto.

“¿Por qué quisiera Wall esto? Lo tiene que saber: No va a haber traspaso”, dijo Mannix el 24 de noviembre. “Hay equipos interesados en Wall, pero solo lo sumarían si rechaza la opción en su contrato de 47 millones de dólares para el año que viene (no lo hará) o si se libera o si negocia una salida del equipo (tampoco lo hará). Los Rockets podrían despedirlo. El desempeño del Wall la temporada pasada fue sorprendentemente bueno luego de haberse perdido las dos temporadas anteriores. Sus días como all-star han quedado en el pasado, pero no hay motivo por el cual Wall, a sus 31 años, no pueda recuperar su lugar entre los mejores jugadores de la NBA.

Es posible que los Lakers se queden con Westbrook, en especial por el poco tiempo que ha jugado junto a Anthony Davis y Lebron James. Si los Lakers deciden generar un intercambio antes de la fecha límite de traspasos, Wall será una de las pocas opciones que el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, tendrá disponible en un posible intercambio por Westbrook.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

‘Quedó en el olvido´: Jerry Jones hace declaración acerca de los Cowboys“>LEE LA NOTICIA ORIGINAL EN HEAVY.COM

LEER MÁS: ‘Quedó en el olvido´: Jerry Jones hace declaración acerca de los Cowboys