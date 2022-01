Lakers cambian a veterano armador a los Cavaliers por ex figura universitaria: ¿Quién llegó?

El equipo de Los Angeles Lakers decidió cambiar a uno de sus fichajes de verano.

Como informó Adrian Wojnarowski de ESPN el viernes 31 de diciembre, los Lakers enviarán a Rajon Rondo a los Cleveland Cavaliers por Denzel Valentine. El movimiento no se hizo con la intención de retener a Valentine en la lista; Se espera que los Lakers renuncien al escolta de 28 años para despejar un cupo en su plantilla.

“Fuentes de ESPN: Los Cavaliers han acordado canjear a Denzel Valentine a los Lakers para adquirir a Rajon Rondo”, dice Wojnarowski. “Se espera que los Lakers renuncien al acuerdo parcialmente garantizado de Valentine y creen un puesto libre en su plantel”.

Al cambiar a Rondo y renunciar a Valentine, en lugar de a Rondo, los Lakers están ahorrando millones de dólares en el proceso. Renunciar a Rondo habría resultado en $ 7 millones en dinero muerto en el impuesto al lujo. Renunciar al contrato parcialmente garantizado de Valentine (solo $ 500,000 garantizados de poco más de $ 1.9 millones) da como resultado aproximadamente $ 3.7 millones en dinero muerto, según Yossi Gozlan de HoopHype.

¿Por qué el cambio de Rondo beneficia a los Lakers

Si bien no es oficial, los Lakers podrían estar haciendo el movimiento para fichar a Stanley Johnson en un puesto de tiempo completo en el roster. Johnson había aparecido recientemente en tres juegos para Los Ángeles mientras tenía un contrato de 10 días, promediando 7.7 puntos en 27.3 minutos por juego.

Con tan solo 25 años, Johnson se convertiría inmediatamente en el tercer jugador más joven de los Lakers entre los jugadores de rotación activos en la lista.

La operación es un paso en la dirección correcta para un equipo de los Lakers que claramente está luchando debido a la pésima construcción del roster. A pesar de lo valioso que era Rondo para el equipo del campeonato de 2020, se hizo obvio que iba en detrimento del equipo actual. El punto que pronto cumplirá 36 años promedió solo 3.1 puntos y 3.7 asistencias en 16.1 minutos por juego con un 32.4% desde el campo y un 26.7% desde más allá del arco.

De hecho, el índice ofensivo de Rondo de 83 en comparación con su índice defensivo de 109 es el peor entre los jugadores dentro de la rotación de los Lakers y uno de los peores números de la liga.

También poder eliminar a uno de los 10 jugadores mayores de 30 en la lista permite a los Lakers agregar cuerpos jóvenes muy necesarios. Suponiendo que agreguen a Johnson, o alguien de calibre similar, los Lakers deberían estar en camino de al menos mejorar su posición 27 en índice defensivo.

LeBron sobre el peor defecto de los Lakers: Las pérdidas de balón

Luego de otra derrota desalentadora, una derrota por 104-99 ante los Memphis Grizzlies el miércoles 29 de diciembre, LeBron James reveló el mayor defecto de los Lakers: Las pérdidas de balón.

“Hay una diferencia entre pérdidas de balón por descuido y pérdidas de balón de ataque”, dijo James. “Tenemos que reducir nuestras pérdidas de balón por descuido, las que simplemente no son forzadas. Tendremos pérdidas de balón en ataque, lo cual está bien. Tenemos muchos atacantes y lo entendemos. Pero, las pérdidas de balón descuidadas, en las que, literalmente, simplemente das la vuelta a la pelota y no hay presión o no hay razón para ello, esas son las que nos meten en problemas “.

Irónicamente, fue una pérdida de James con la oportunidad de empatar el juego con 5.1 segundos para el final que condujo directamente a la última derrota de Los Ángeles. La pérdida – y la pérdida – eclipsaron otra actuación espectacular de la superestrella de 37 años, ya que registró 37 puntos, 13 rebotes y siete asistencias.

