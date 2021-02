Lakers buscarán una selección top ten en canje “sorpresivo”

Al faltar solamente un mes para terminar el plazo fijo para the trade deadline just a bit over a month away, todo indica que los equipos harán algunas transacciones. Entre ellos no se encuentra Los Angeles Lakers, pero sí buscarán un fichaje para encontrar un jugador de baja recompensa y bajo riesgo. Anthony Davis está lesionado así que el equipo de pronto podría agregar un jugador de corpulencia.

Zach Buckley de Bleacher Report cree que los Lakers harán un intento para conseguir al pivot del Orlando Magic Mo Bamba:

Está disponible por un precio barato, los Lakers deben hacer la llamada. Probablemente no ayude en la lucha por este título, aunque su altura les daría un ventaja en algún emparejamiento, pero es posible que se pueda desarrollar para contribuir en el futuro. Si los Lakers tienen aspiraciones a convertirse en una dinastía, necesitarán más jugadores jóvenes que lleguen y esta podrá ser la manera en la que llegue una promesa como una ganga.

Bamba fue el sexto jugador seleccionado por el Magic en el reclutamiento universitario del 2018, pero ha hecho poco en la cancha. Ha promediado 14.4 minutos por partido durante su carrera y 5.6 puntos. Tiene solamente 22 años y es siempre posible que cambien las cosas. Tiene talento, pero no se ha dado cuenta cómo utilizarlo.

Bamba costaría casi nada en un canje

Bamba podría ser un jugador interesante para que los Lakers le dieran una oportunidad porque no les costaría mucho en un canje. El equipo podría adquirir un poco más de corpulencia tras la lesión de Davis y las salidas del Dwight Howard y JaVale McGee durante la pre-temporada.

Como mencionó Buckley, Bamba no tendría un rol importante en el equipo. Los Lakers están luchando por otro título y no pueden ofrecerle minutos a un posible proyecto. Dicho eso, la NBA está lleno de jugadores que no serían exitosos en Los Ángeles pero serían existosos en otro lugar. Jordan Clarkson probablemente será el sexto jugador del año en la NBA, Julius Randle se está desarrollando en una estrella en Nueva York y Brandon Ingram y D’Angelo Russell han jugado en Juegos de Estrella. Será que es momento en el que los Lakers puedan conseguir a un jugador deshechado que se convierta en buen jugador.

Mo Bamba – "Mo Bamba" ᴴᴰPurchase the nicest Basketball, Soccer and Football cases. They're also on sale right now! So hurry up and choose the best case for you! sportzcases.com?aff=380 Use Promo Code: AK10 For 10% Off!! Mo Bamba the 7ft Center for the Orlando Magic. He was drafted 6th in the 2018 NBA draft. He played for the Texas… 2018-10-27T05:12:12Z

Lakers pueden pasar la fecha de límite de canjes

Los Lakers están especulados con varios rumores de cambios ya que se acerca la fecha límite para esas transacciones. Pero no sería sorprendente si no hacen ningún fichaje. La temporada pasada, el equipo estaba mencionado con varios cambios, y nunca hizo uno. Ellos esperaron hasta que se calentara el mercado y consiguieron a Markieff Morris, quien fue una gran adición.

Los Lakers ahora están dispuestos a ir al mercado de compras esta temporada. Habrán algunos jugadores notables que estarán disponibles. Los Ángeles No tiene mucho que ofrecer a cambio, pero pueden ofrecerle mucho a los agentes libres. Todos los jugadores quieren ganar un título y ser parte de los Lakers les daría la mejor oportunidad de ganar.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Los Lakers hablan de cuándo regresará Anthony Davis a la acción

Esta es la versión original de Heavy.com por Austin Boyd