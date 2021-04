La revelación de LaMarcus Aldridge termina siendo una bomba para la NBA ¿qué ocurrió?

Cuando los Brooklyn Nets firmaron al seis veces All-Star LaMarcus Aldridge a un contrato mínimo para veteranos el mes pasado, era considerado como la pieza que al equipo le faltaba y desesperadamente precisaba para ayudar por debajo del aro.

Pero para el oriundo de Dallas, su paso por los Nets fue muy breve ya que anunció el jueves que se retira de la NBA inmediatamente.

Aldridge era uno de los agentes libres más codiciados en el mercado el mes pasado tras haber sido liberado por los San Antonio Spurs, especialmente por los equipos que se encontraban cerca de un título esta temporada.

Aldridge tuvo un comienzo sólido con los Nets. En su último partido el 10 de abril contra los Lakers, anotó 12 puntos al conectar en cinco tiros de ocho. Aún así, Aldridge sentía que algo no estaba bien con su cuerpo y no jugó los últimos tres partidos ya que se encontraba en la lista de lesionados como una “enfermedad no relacionada con COVID-19”.

Desafortunadamente para Aldridge este problema terminó siendo una enfermedad relacionada a su corazón y que no le permitirá jugar al baloncesto, terminando así su carrera de 15 años en la NBA.

El jugador de 35 años, escribió un mensaje de despedida el jueves.

“Mi último partido, lo jugué mientras que estaba lidiando con una palpitación irregular. Esa misma noche, el ritmo empeoró y me preocupó aún más. La mañana siguiente le dije al equipo lo que estaba ocurriendo y me trataron genial llevándome a un hospital para que me hicieran una revisión,” Aldridge escribió el jueves en su cuenta de Twitter.

Aldridge nunca fue un jugador atlético durante su carrera, pero durante la derrota ante los Lakers parecía estar más lento de lo usual y era muy evidente que algo no estaba bien.

“Aunque estoy mejor ahora, lo que sentí en mi corazón esa noche fue una de las cosas más espantosas que he vivido,” continuó.

“Dicho esto, he tomado la difícil decisión de retirarme de la NBA. Durante 15 años, puse al baloncesto como lo primordial, ahora es el momento de colocar a mi salud y a mi familia como lo más importante.”

La pérdida de Aldridge es realmente devastadora para Brooklyn que buscaba convertirlo en una pieza vital en su rotación ya que se preparaban para lo que esperaban fuera el camino hacia el título.

Si hay algo de positivo en todo esto para los Nets es que el retiro de Aldridge le ofrece más minutos a Alize Johnson a quien han firmado a un contrato de largo plazo.

La energía y el esfuerzo de Johnson dentro de la cancha ha sido algo contagioso para la segunda unidad de los Nets el miércoles en la derrota contra el líder de la conferencia del este, Philadelphia 76ers.

Este habló sobre la intensidad que le ofreció a los Nets en la derrota del miércoles.

“Saben que tengo una familia grande en casa y cada vez que salgo a jugar, yo juego por ellos, juego por mi ciudad,” Johnson le dijo a SNY.

“Y ahora la organización de los Brooklyn Nets me dio una oportunidad y me encanta cuando la gente cree en mi, así que salgo a jugar y doy todo lo que puedo por ellos.“

