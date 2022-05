Kyrie Irving confirma rumor sobre LeBron James en entrevista: ¿Qué divulgó?

Cuando habla Kyrie Irving, mucha gente escucha. Está lleno de fragmentos de sonido y lo ha estado desde su interpretación de la teoría de la Tierra plana, sus comentarios han tenido un poco de peso extra. Recientemente, el armador estrella de los Brooklyn Nets fue noticia por contestarle a los fanáticos en una transmisión de Twitch por dejar a los Boston Celtics y cuando nombró a su mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, esos no son los únicos comentarios recientes que aparecen en los titulares. De hecho, algunos de sus comentarios en 2020 incluso provocaron una reacción por parte de LeBron James.

En 2020, Irving hizo una entrevista en la que elogió a su ahora compañero de equipo Kevin Durant por su habilidad para pegar tiros decisivos, y es algo que “lastimó” a su excompañero de equipo LeBron James. James abordó los comentarios de Kyrie en el podcast de Richard Jefferson.

“Estaba como maldita sea. Todo el tiempo que estuve en Cleveland, solo quería que Kyrie fuera el Jugador Más Valioso de esta liga. Solo me importaba su éxito”, dijo LeBron. “Me dolió un poco”.

Kyrie agregó sus comentarios a la mezcla en una aparición el 4 de mayo en el podcast de Kevin Durant “The ETCs“. Aclarando que “respetaba muchísimo” a LeBron.

“Saludos a LeBron, sabes a lo que me refiero. Sintió que lo estaba despreciando, y nunca lo despreciaría de una manera que probablemente lo haría ir y tener que responder a cosas como esa, ¿sabes a lo que me refiero? Lo respetaba muchísimo. Hemos pasado por nuestras propias batallas como compañeros de equipo, como competidores juntos. Entonces, como si eso fuera parte de eso, hermano”, le dijo Irving a Eddie Gonzalez en el episodio del 4 de mayo de “The ETCs”.

Ahora, en un episodio del 16 de mayo de “I AM ATHLETE”, Irving agregó más combustible al fuego, posiblemente con comentarios sobre LeBron James, incluida la confirmación de un rumor de mucho tiempo.

Los últimos comentarios de Kyrie sobre Lebron James

In a conversation with former NFL stars Brandon Marshall, LeSean McCoy, and Adam ‘Pacman’ Jones, Irving spoke more about his time in Cleveland with LeBron, among other topics of conversation.

Irving spoke about the time he and LeBron clicked, and he had his best year, and the team won the championship, and while doing, he confirmed a long-standing rumor about LeBron James being the shadow GM of the teams he plays on.

“Cuando él y yo hicimos clic en 2015, tuve uno de los mejores años de mi carrera. Fui el tercer equipo All-NBA, disparé un alto porcentaje desde el campo. Estábamos yendo y viniendo como un golpe doble y teníamos a K-Love, Tristan, JR, Shump… ¡teníamos jugadores!”. dijo Irving. “Bron estaba detrás de escena, ¿cuál es su apodo, siempre lo llaman? ¿el gerente general?

Después de las risas y los comentarios de McCoy, Jones y Marshall, Kyrie exclamó: “Él armó a todo el equipo” mientras se reía.

Ahora, la noticia de que LeBron James está trabajando en la plantilla de su equipo tras bambalinas no sorprende a ningún aficionado de la NBA. Sin embargo, esta es una de las primeras veces que un compañero de equipo confirma el rumor.

Kyrie desea poder como James en Brooklyn

Cuando escuchas a Kyrie confirmar el rumor de que LeBron James tiene el poder de gerente general y creación de plantillas en Cleveland, tiene sentido mirar hacia atrás en un informe del propio Steve Bulpett de Heavy.com de que al firmar en Brooklyn, Irving presentó una propuesta similar a los Nets.

“Cuando Kyrie firmó como agente libre, básicamente dijo: ‘Iré y traeré a Kevin Durant'”, dijo la fuente a Heavy.com. “Y a cambio, los Nets acordaron que él podría opinar sobre las decisiones de la lista”.

Unos años más tarde, Irving se sienta como un agente libre sin restricciones con el gerente general de los Nets esencialmente llamándolo en conferencias de prensa e incluso es parte de algunas especulaciones comerciales. A medida que avance la temporada baja, será evidente si termina de regreso en Brooklyn con el poder de crear una plantilla.

