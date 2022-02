Kylian Mbappé habla sobre su futuro en el PSG en medio de rumores del Real Madrid

El delantero galol fue un componente crucial en la contundente victoria del PSG contra los actuales campeones de la liga – vencieron por 5-1 al Lille. Sin embargo, no fue su actuación brillante lo que se hizo noticia.

Le consultaron a Mbappé cuáles eran sus planes de cara al final de la temporada.

Esta es una de las mayores telenovelas que se han dado en los últimos meses tanto en París como en Madrid, y el campeón mundial se encuentra en medio de un momento decisivo de la liga parisina.

Se lo preguntaron en una transmisión de Ligue1 de Amazon Prime Video, y él estaba parado frente a la ex estrella francesa Thierry Henry.

https://www.youtube.com/watch?v=1NSjlnTwLxQ&feature=emb_logo

Mbappé: ‘Mi decisión no está tomada aún’

Le preguntaron al francés acerca de su futuro y de los rumores de un eventual paso al Real Madrid para la ronda de eliminación de la UEFA Champions League.

Con respecto a su futuro, el delantero fue bastante convincente, “Estoy concentrado en ganar al Madrid y después veremos qué pasa”

“Mi decisión no está tomada. Incluso si el partido del Madrid cambia muchas cosas, y aunque soy libre de hacer lo que quiera, no voy a hacer ese tipo de cosas y no voy a ir a hablar con el adversario”





Play



But Kylian MBAPPE (67' – PSG) LOSC LILLE – PARIS SAINT-GERMAIN (1-5) 21/22 "LOSC LILLE – PARIS SAINT-GERMAIN (1-5) But de Kylian MBAPPE (67' – PSG) + Tous les buts de LOSC LILLE – PARIS SAINT-GERMAIN en vidéo. Ligue 1 Uber Eats – Saison 2021/2022 – 23ème journée STADE PIERRE-MAUROY – dimanche 6 février 2022 Buteurs : Danilo Luis Helio PEREIRA (10' – PSG) / Sven Adriaan BOTMAN… 2022-02-07T00:20:28Z

El delantero habla de cómo seguirá su carrera, pero no en este momento. Su foco está puesto en la Champions, ese el objetivo del equipo esta temporada.

Esto le da mucho de qué hablar a los medios de prensa para estos próximos nueve días, lo que sin duda le agregará al duelo un poco más de condimentos.

¿Se queda o se va?

Con estas declaraciones las especulaciones se potenciarán aún más, ya que el Real Madrid está dispuesto a hacer lo que haga falta para seducir al francés y atraerlo al Santiago Bernabéu. La clave va a ser el dinero y la cantidad de sponsors que podría conseguir con su eventual mudanza a España.

Hay algo que es seguro, aún no ha firmado nada con nadie. Esto se desprende de una nota del Bild de Alemania donde aseguraron que el jugador había aceptado mudarse a Valdebebas y ganaría cerca de 50 millones de euros (aproximadamente 57.1 millones de dólares) al año.

Por su parte, la prensa española aseguraba que el nativo de Body se mudaría a la península ibérica durante la ventana de transferencias de invierno. Eso, está claro, no sucedió, ya que el francés confirmó que se quedaría en París al menos hasta el final de temporada.

Cabe recordar que el contrato de Mbappé vence el 30 de junio y todo parece indicar que el jugador tomará una decisión sólo cuando la temporada haya terminado.

Desde principio de año ha habido rumores contradictorios indicando que se queda y, a su vez, que se va.

Hace poco se habló de que Mbappé quería extender su contrato por un año porque deseaba jugar junto a Neymar y a Messi un año más.

Hay que tener en cuenta que ninguno de estos dos jugadores ha tenido la mejor de las temporadas y que fue Mbappé quien llevó la carga del ataque. Junto a Leo Messi fue uno de los jugadores que anotaron goles en la aplastante victoria 5-1 contra el Lille.

El PSG se prepara para recibir a Stade Rennes en su estadio este fin de semana antes del cruce con Real Madrid la semana entrante.

LEER MÁS: Cómo ver el documental 30 for 30 de ESPN ‘The Tuck Rule’ online gratis